По словам Биньямина Нетаньяху, Израиль будет продолжать до тех пор, пока не победит.

Премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что Израиль не согласится на прекращение огня в Газе, если террористическая группировка ХАМАС не освободит заложников, которых она удерживает. Об этом пишет The Times of Israel.

"Уберите это [слово "перемирие"] из лексикона. Мы говорим это как нашим врагам, так и друзьям. Мы будем продолжать до тех пор, пока не победим их; у нас нет альтернативы", - сказал Нетаньяху во время посещения базы ВВС Израиля.

В разговоре с личным составом ВВС он также намекнул на противодействие приостановившейся реформы судебной системы его правительства, которая в начале этого года вызвала протесты со стороны некоторых резервистов, которые объявили, что перестанут являться на добровольную службу в резерве.

Видео дня

"Наши враги ошиблись с нами. Они думали, что в ответственный день [солдаты] не придут. Мы выступили вместе и теперь сражаемся плечом к плечу", - говорит премьер.

Новости Израиля

Как сообщал УНИАН, 7 октября 2023 года террористическая группировка ХАМАС внезапно атаковала Израиль. Правительство Нетаньяху подверглось резкой критике из-за неспособности разведки предотвратить нападение группировки ХАМАС, в результате которой на израильской земле погибло более 1400 человек. Еще сотни заложников были перевезены на территорию сектора Газа.

В ответ Израиль начал операцию "Железные мечи", совершая удары по территории сектора Газа. ХАМАС же угрожал казнить гражданских заложников в ответ на удары по Газе.

Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию, призывающую к немедленному прекращению боевых действий между Израилем и ХАМАСом. Однако, Израиль отверг призыв ООН к прекращению огня в Газе.

Вас также могут заинтересовать новости: