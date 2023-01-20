Тридцать три года назад, в ночь на 20 января, советские войска провели карательную операцию против жителей Баку — тоже советских граждан, которые требовали от руководства СССР обеспечения территориальной целостности Азербайджана, защиты своей жизни и безопасности от армянских террористов. В результате незаконного ввода войск, в Баку и районах были убиты 147 человек, 744 получили ранения.

Эти события 1990 года в Азербайджане по масштабу и стратегической направленности сопоставимы с военными операциями советской армии в Венгрии 1956 году и Чехословакии 1968 году. Но победа Красной Армии тогда оказалась "пирровой". А после военной операции в Баку распад СССР стал необратимым процессом.

Дата 20 января вписана в историю Азербайджана как скорбная и печальная, но одновременно как славная и героическая страница. Тогда наши шехиды своей кровью написали новую историю страны. Это – история героизма, мужества и национального возрождения.

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Тридцать три года назад Баку напоминал поле боя: неисчислимые разрушения, взорван энергоблок телевидения, нанесен серьезный урон административным и жилым зданиям, транспортным средствам. Утратившие человеческий облик военные преступники обстреливали машины "скорой помощи", направлявшиеся на помощь раненым, были убиты медицинские работники…

Дата 20 января вписана в историю Азербайджана как скорбная и печальная, но одновременно как славная и героическая страница

Уже на следующий день после кровавой трагедии национальный лидер азербайджанского народа Гейдар Алиев пришел в постоянное представительство Азербайджана в Москве. Там он выступил с заявлением и разделил скорбь с народом, осудив кровавую акцию коммунистического режима.

Этот шаг стал поддержкой и утешением для граждан Азербайджана в тот период. Народ ощутил помощь в те тяжелые дни. Но своим заявлением Алиев дал и политическую оценку событиям 20 января. Он осудил предательскую позицию руководства СССР и Азербайджана в отношении азербайджанского народа, отметил, что трагедия 20 января, совершенная тоталитарным режимом, была жестокой операцией, учиненной не только против азербайджанцев, но и в целом против гуманизма и человечности…

Продолжающий политику Гейдара Алиева, президент Ильхам Алиев позже подписал важные распоряжения и указы в этой сфере. В республике были созданы новые оздоровительные центры для реабилитации инвалидов. Семьи шехидов и инвалиды – все, кто пострадал 20 января - были обеспечены квартирами. Люди также получили легковые автомобили, семьям шехидов были назначены президентские пенсии…

События тех дней носили национально-освободительный и демократический характер. Ведь миллионы людей требовали всего лишь защиты своих прав. Первым среди требований был, конечно же, Карабах…

События тех дней носили национально-освободительный и демократический характер

Как журналист, освещающий войну в Украине с первых дней, могу привести аналогии с январскими событиями в Баку в 1990 году и нынешней борьбой украинского народа против агрессора. Для нашего народа 20 января стал знаковым днем в истории, переломным моментом, серьезно повлиявшим на дальнейший ход событий в Азербайджане. В этот день мы, скорбя и отдавая дань памяти шехидов, осознаем, что те события стали важной вехой в процессе восстановления государственной независимости Азербайджана, символом несгибаемого духа нашего свободолюбивого народа. И сейчас по всей Украине, как и тридцать три года назад в Азербайджане, народ борется за свой суверенитет, независимость и территориальную целостность.

Мубариз Асланов, специальный корреспондент ИА Report.az и BakuTV