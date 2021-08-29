Роман Цимбалюк

Выборов в России нет. Глава ЦИК России Элла Памфилова, которая, как говорят, когда-то была приличным человеком, может сколько угодно гордиться своей работой. И ведь есть чем!

Россияне не могут проголосовать ни за кого, кроме тех, чьи места уже расписаны. Почему?

Возможно, причина в том, что в России нет политики, нет политической элиты, а есть КПСС, и в ней не политики, а подобострастные псы, выученные трем командам: гавкать, кусать и лизать. И любой, кто не то, что "против", а "воздержался", мигом вылетает из псарни на помойку.

А возможно потому, что электорату в массе своей не нужен никакой выбор, и всё это нравится.

Нравится захватывать чужие территории, нравится убивать людей, нравится, когда доллар за неделю вырос вдвое, нравится радиоактивный пепел, мёртвые бобры и распятые мальчики.

И вот Путин наконец создал условия, в которых, только представьте, в каждом думском кресле будет сидеть по Ольге Скабеевой - в данном случае, это будет её муж - диверсификация активов, так сказать. И этот коллективный скабеев будет жать на кнопки и кланяться, кланяться и жать. И уже не надо будет никакой видимости полемики, не надо будет этих нерешительных мокрых глаз "а может обнулим" и "народ просит". Можно будет просто говорить фас.

Вертикаль власти выстроена настолько ровно, что бешеный принтер ловит на лету не слова, а взгляды. А Путин только разводит руками и последовательно дистанцируется от острых углов.

Он против принудительной вакцинации и вообще отдал самую больную тему - Ковид - на откуп региональным властям. Он ссылается законы, когда ему задают вопросы о свободе слова или судах, в частности о Дожде и Навальном.

Но ни слова о том, что эти самые законы создаются и принимаются из желания угодить линии партии - линии вождя - желания выслужиться, быть равнее равных. Да, так это работает в авторитарных режимах, где всё решает ваша близость к телу или озеру. Помните, кооператив такой был.

"Враждебные центры антироссийской пропаганды создаются и создаются вдоль российских границ: Рига, Таллин, Варшава, Хельсинки". Нет, это не из архивов времён холодной войны, это слова Сергея Шойгу, министра обороны и номера один в списке Единой России на нынешних выборах в Госдуму.

На этой неделе официально начались предвыборные дебаты, никто об этом не помнит, конечно, потому что единственная их цель - исполнить скучный ритуал и дать заработать коллективам телепропаганды.

И вот Путин наконец создал условия, в которых, только представьте, в каждом думском кресле будет сидеть по Ольге Скабеевой

Заявить о себе в российской политике почти невозможно: все хоть сколько-нибудь способные к критическому мышлению персоналии, остались далеко за пределами входного фильтра, все СМИ без участия Газпрома - или иноганеты, или молчат. Если ты не граф Толстой, если ты не ходишь друг за другом по порядку на федеральные телеканалы - кто тебя вообще знает? Про нищету говорить нельзя, про права человека нельзя, про коррупцию тоже нельзя - всё это может обсуждать только Путин на прямой линии. Как говорится, что позволено вождю - не позволено его рабам.

Так что кандидатам остаётся мусолить всё то же: как сильно сжимается у российских границ кольцо НАТО, почему надо изловить всех шпионов и запретить учёным ездить на международные конференции, а ну и конечно, какие фашисты в Украине - это классика!

Всё, что связано с борьбой богоугодной России с приспешниками империалистов, фашистов, бандеровцев, гомосексуалистов и прочих врагов - всё это и есть хлеб депутата. Тема успехов на Донбассе, правда, как-то затухла, очевидно, там всё так плохо, что даже программе Вести нечего показать, а главари псевдоадминистраций настолько тупые, что в эфире их не вытянет даже Соловьёв.

Путина по-прежнему рисуют как вечно молодого, тогда как Жириновского и Зюганова поливают грязью за старость и несовременность. Сам тезис, что возраст в России может быть как-то связан с адекватностью, смешон. Можно быть вполне себе современный молодым мужиком, как Евгений Попов, с айфоном и кроссовками, или даже гомосексуалистом, как Антон Красовский, но при этом проповедовать совершенно пещерные ценности.

Читайте такжеВ России опять секса нетПонятно, что Дума в России не решает в международной политике вообще ничего. Но Дума создаёт атмосферу. Атмосферу, в которой фанаты российского телевизора внутри этой страны и за её пределами верят в Путина и его сильную руку, верят до тех пор, пока эта рука не перекроет им кислород. Это ведь именно депутаты, под хор кремлёвских политологов, с пеной у рта кричат, что надо ввести войска до самого Киева. Для Украины, Евросоюза и США и всего остального мира - кроме Лукашенко, разумеется - это значит, что лучше не будет.

Никакие санкции ни на йоту не смягчили политику Кремля в отношении Украины, как не прибавили российской власти уважения к своим гражданам - и не смягчат, и не прибавят.

Боженька, дай нам систему Купол, и пусть её сделают "Южмаш"!