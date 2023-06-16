Представитель Госдепа обвинил обе страны в безответственности.

Договоренность между РФ и Беларусью о перемещении тактического ядерного оружия указывает на то, что самопровозглашенный президент Александр Лукашенко уступает все больший контроль над страной в пользу российского руководства.

Об этом во время брифинга в Вашингтоне сказал представитель Государственного департамента США Мэтью Миллер. Он оценил подобное решение Лукашенко как "безответственное и провокационное".

"Что касается Беларуси, это еще один пример того, как Лукашенко делает безответственный и провокационный выбор, чтобы уступить Кремлю еще больший контроль над Беларусью – вопреки воле белорусского народа", - подчеркнул спикер Госдепа.

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По его мнению, такие действия свидетельствуют и о безответственности со стороны Кремля, однако пока США не видят оснований для корректировки позиций своих ядерных сил.

"Мы будем продолжать следить за тем, как это разворачивается, и за последствиями. Как мы уже говорили ранее, и это продолжает происходить, мы не видели никаких оснований для корректировки нашей собственной ядерной позиции или никаких признаков того, что Россия готовится применить ядерное оружие", - отметил Миллер.

Ядерное оружие в Беларуси

Как сообщал УНИАН, в марте президент РФ Владимир Путин объявил, что в Беларуси строят специальные хранилища для тактического ядерного оружия.

Хотя ЕС и США осудили это решение и призвали Беларусь отменить это решение, министры обороны двух стран подписали документы о порядке содержания ядерки на территории РБ.

25 марта Лукашенко заявил, что перемещение ядерных боеприпасов началось и призвал других стран вступать в союз с РФ и РБ, чтобы получить ядерное оружие.

В июне Путин уточнил, что подготовка должна завершиться в июле.

"Все идет по плану. Как вы знаете, 7-8 июля заканчивается подготовка соответствующих сооружений, и сразу же начнем мероприятия, связанные с размещением на вашей территории соответствующих видов оружия", - заявил Путин на встрече с Лукашенко

На днях Лукашенко заявил, что перед применением ядерного оружия "никакого колебания не будет, если только против Беларуси будет агрессия".

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