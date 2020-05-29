Washington Post: В Миннеаполисе демонстранты подожгли отделение полиции, Трамп угрожает армией (фото)

Трамп назвал "бандитами" участников протестов, которые начали жечь улицы после смерти афроамериканца во время ареста.

Большая группа демонстрантов ворвалась в Третий участок Департамента полиции Миннеаполиса. На тот момент правоохранители покинули здание.

Как пишет Washington Post, некоторые участники протестов выбили двери и проникли внутрь отделения, в то время как другие разожгли огонь у входа и начали стрелять фейерверками, выкрикивая: "Нет справедливости, нет мира". На видео из помещения отделения полиции видно, как люди ходят пустыми коридорами, а система противопожарной защиты поливает столы и кресла полицейских. Большой огонь позже охватил баррикады у входа в участок и распространился на фасад здания.

Пресс-секретарь Департамента полиции Миннеаполиса пояснил, что офицеры покинули участок "из соображений безопасности нашего персонала".

В ответ президент Дональд Трамп назвал участников протестов "бандитами". При этом он допустил вмешательство военных и предостерег, что насилие только усилится, если люди продолжат грабить магазины и офисы.

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"Я не могу просто стоять и смотреть, как все это происходит с выдающимся американским городом, Миннеаполисом. Эти бандиты попирают память Джорджа Флойда. И я не позволю, чтобы это произошло", - написал Трамп.

Президент США также пообещал, что американские военные возьмут ситуацию под свой контроль, если она ухудшится.

"Когда начинается мародерство, начинают звучать выстрелы", - добавил Трамп.

Он также обвинил мэра Миннеаполиса Джейкоба Фрея в том, что демонстранты смогли захватить отделение полиции. Он отметил, что мэр "должен собраться и взять город под контроль, или я пришлю национальную гвардию и сделаю все как следует сам". Не понятно, что имел в виду Трамп, учитывая то, что губернатор Миннесоты Тим Валц еще вчера задействовал национальную гвардию. А около 500 солдат были отправлены в города Сент-Пол и Миннеаполис.

Власти Миннеаполиса предупредили людей вблизи захваченного участка полиции, что им лучше покинуть район из-за возможного взрыва.

"Мы получили неподтвержденные сообщения о том, что газовые линии третьего отделения были порезаны. Кроме того, в здании есть другие взрывоопасные материалы. Если вы в местности вблизи здания, пожалуйста, из соображений вашей безопасности держитесь подальше из-за возможности взрыва в отделении", - говорится в сообщении администрации города в Twitter.

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После этого часть людей стала покидать район вблизи отделения полиции. Демонстранты также побоялись, что подожженный алкогольный магазин через дорогу может тоже взорваться.

Протесты в Миннеаполисе и других городах США начались после того, как афроамериканец Джордж Флойд погиб во время задержания белыми офицерами полиции. Один из полицейских стал коленом ему на горло. При этом он не реагировал на жалобы задержанного, что ему трудно дышать. Смерть Флойда стала причиной начала мирных протестов. После того, как полиция попыталась в среду разогнать толпу, началось насилие.

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