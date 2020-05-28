Протесты в США: толпа людей избила женщину в инвалидном кресле (видео)

На другом видео Дженнифер встала с инвалидной коляски и пошла как ни в чем не бывало.

Толпа людей напала на женщину в моторизованной инвалидной коляске во время протестов в Миннеаполисе, вызванных смертью афро-американца Джорджа Флойда, пока он был под стражей в полиции.

На видео обратила внимание газета New York Post.

Группа людей напала на женщину в инвалидной коляске, нанося удары и распыляя пену из огнетушителя ей в лицо. На одном из видео слышно, как кто-то кричит, что у женщины при себе нож. На еще одном видео показан момент, где женщина пытается схватить корзину с продуктами, затем одна из протестующих обхватывает ее за шею.

«Я мирно протестовала. Они напали на меня спереди и сзади», - заявила женщина, именуемая в клипах Дженнифер. Она рассказала, что ее несколько раз ударили по голове и обокрали. Женщина утверждает, что пыталась помешать людям разграбить магазин Target, когда на нее напала толпа.

Однако некоторые пользователи отметили, что в оригинальном видео видно, что Дженнифер нападала на людей с ножом. Также появилось другое видео, на котором Дженнифер встала с инвалидной коляски и пошла как ни в чем не бывало. По некоторым данным, она раньше была связана с полицией и пыталась заблокировать движение протестующим.

This JENNIFER IS THAT ENOUGH lady grabbed a knife, hopped on an electric wheelchair, and drove prepared to lay her life down for her local target



The weirdest part is....she can walk just fine?!?



😂😂😂



pic.twitter.com/PseZgIbBCB — Daniel Bostic (@debostic) May 28, 2020

Как сообщал УНИАН, волна насильственных протестов вспыхнула по всему югу Миннеаполиса. Полиция начала стрелять слезоточивым газом и резиновыми пулями в людей, которые поджигали здания и грабили магазины. Хаос начался после протестов, вызванных смертью афро-американца Джорджа Флойда, пока он был под стражей в полиции.

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