Участники акции закидали полицию яйцами и бутылками / скриншот из видео
На Пушкинской площади в Москве начались жесткие столкновения сотрудников правоохранительных органов с участниками протеста, которые вышли поддержать арестованного оппозиционного лидера Алексея Навального.
Об этом сообщает ряд российских Telegram-каналов.
По имеющимся данным, участники акции кидают в полицию яйца и пластиковые бутылки и снег.
Как передает «МБХ медиа», полицейские зачистили территорию у памятника на Пушкинской площади, задержания продолжаются.
В результате столкновений есть раненые.
фото: Протесты в мире/Telegram
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Протесты в России в поддержку Навального
- На 23 января соратники оппозиционера анонсировали митинги "Свободу Навальному!" в 93 городах России.
- В Москве и других городах правоохранители силой задерживают людей, собравшихся на акцию протеста.
- На акции в Москве задержали жену Навального Юлию
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