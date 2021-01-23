Полицейские зачистили территорию у памятника на Пушкинской площади, задержания продолжаются.

На Пушкинской площади в Москве начались жесткие столкновения сотрудников правоохранительных органов с участниками протеста, которые вышли поддержать арестованного оппозиционного лидера Алексея Навального.

Об этом сообщает ряд российских Telegram-каналов.

По имеющимся данным, участники акции кидают в полицию яйца и пластиковые бутылки и снег.

Как передает «МБХ медиа», полицейские зачистили территорию у памятника на Пушкинской площади, задержания продолжаются.

В результате столкновений есть раненые.

Протесты в России в поддержку Навального

На 23 января соратники оппозиционера анонсировали митинги "Свободу Навальному!" в 93 городах России.

В Москве и других городах правоохранители силой задерживают людей, собравшихся на акцию протеста.

На акции в Москве задержали жену Навального Юлию

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Автор: Денис Прядко