Демонстрантам грозят увольнениями с работы и лишением родительских прав, а в российских школах появится служба, которая будет говорить с детьми, почему протесты - это очень плохо.

Не только избиения, задержания и аресты грозят участникам протестов в России. Они должны также учитывать риск потерять работу, быть отчисленными из учебных заведений, а также лишиться права на своих детей.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Владимира Путина не интересует дело оппозиционера Алексея Навального, которого сегодня судят в Москве. И якобы он не читает новостей о своего критика. Но несмотря на это показательное "отсутствие любопытства" со стороны Кремля, российские власти сделали все возможное, чтобы показать, что дело Навального имеет государственное значение, - пишет Gazeta Wyborcza.

Читайте такжеРоссиян снова начали пугать украинским Майданом на фоне протестов за Навального (видео)Уже две недели в России идет кампания устрашения не только сторонников Навального, но и тех, кто участвует в протестах, выступая против режима Путина.

Пытки в автобусах полиции

Во время последних протестов против ареста Навального по всей России задержали более 5600 человек. В частности, в Москве - 1800 участников мирных акций, а в Санкт-Петербурге - около 1300. В этих городах с воскресенья в автобусах и грузовиках полиции, несмотря на мороз, держат тех задержанных, которым не хватило места в СИЗО.

Сегодня утром организация OWD-info, которая занимается предоставлением правовой помощи, а также следит за арестами в России, опубликовала видео. На нем видна группа из нескольких человек.

"Мы, задержанные 31 января на мирном протесте, просим о помощи и об обращении общественного внимания на нечеловеческие условия, в которых мы вынуждены находиться. С момента задержания прошло более 40 часов. А нас все время пытают. Нас ни разу не кормили. Уже 9 часов мы находимся в автобусе, в котором людям приходится стоять. Мы не можем пошевелиться, у нас нет воды и мы не можем воспользоваться туалетом. В таких же условиях находится здесь много других людей, которых держат в десятках других автобусов с задержанными. Мы требуем прекращения издевательств над нами. А также просим независимые СМИ распространить наше обращение", - зачитал по бумажке один из мужчин на видео.

Читайте такжеNew York Times: Оккупация Крыма больше не защищает Путина от протестовКак в Москве, так и в Санкт-Петербурге образовались целые колонны из автобусов полиции, в которых держат задержанных участников протестов. Изданию Meduza удалось выяснить, что камер уже не хватает. Поэтому демонстрантов могут отправить в камеры с теми, кого подозревают в совершении уголовных преступлений.

Угрозы лишить родительских прав

Кроме избиения и арестов оппозиционно настроенные россияне должны также быть готовы столкнуться с уголовными и административными производствами, с увольнениями с работы и даже с потерей детей. Уполномоченая по правам ребенка в Ленинградской области Тамара Литвинова угрожала этим матери 11-летней девочки. Женщину задержали во время протестов в воскресенье.

В пятницу девочка рассказала учительнице, что собирается принять участие в демонстрации. А та обо всем рассказала директору школы, который связался с матерью несовершеннолетней оппозиционерки. Литвинова считает, что мать, не отреагировав должным образом и подчеркнув, что "воспитание дочери - это ее личное дело", подвергает жизнь девочки опасности.

"Она сознательно создала ситуацию, которая угрожает жизни и здоровью ребенка", - считает уполномоченная по правам детей.

Также Литвинова добавила, что девочка не выполняла домашние задания. А во время уроков иногда засыпала за партой. И это якобы доводит, до ее мать "не выполнила своих родительских обязанностей". Поэтому теперь женщине грозит уголовное дело.

Читайте такжеПротесты в РФ: российские силовики начали стрелять-СМИКремль уже объявил о создании новой службы при школах. Она будет заниматься тем, что будет разговаривать с детьми "на их языке о протестах и политике". Кроме того, министерство образования РФ работает над введением обязательных ежемесячных родительских собраний, целью которых будет недопущение участия несовершеннолетних в протестах.

Протесты в России: что нужно знать

Протесты в России начались после ареста оппозиционного политика Навального. 17 января он вернулся в Россию из Германии, где восстанавливался после отравления. На пограничном контроле в аэропорту «Шереметьево» политика задержали, а на следующий день арестовали на 30 суток.

23 января в России акции протеста прошли почти в 200 городах. По данным правозащитного проекта «ОВД-Инфо», по итогам акций были задержаны 4 тыс. 033 лица.

31 января акции прошли по всей России.

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Перевод: Лесь Дымань