Раиси в своем заявлении назвал протесты "беспорядками".

Президент Ирана Эбрахим Раиси готов решительно разделаться с протестами, которые начались больше недели назад после гибели задержанной полицией нравов девушки и распространились почти на все иранские провинции.

По официальным данным в ходе столкновений протестующих с полицией погибли 35 человек, передает Би-би-си.

В соцсетях расходятся видеоролики с кадрами столкновений в иранских городах. На роликах из городов Пираншар, Махабад и Урмия видно, что силовики стреляют по демонстрантам. Не исключено, что применяются боевые патроны.

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По данным правозащитников Amnesty International иранские силовики только в среду убили 19 протестующих, в том числе троих несовершеннолетних. В организации отметили, что в ее распоряжении есть доказательства того, что иранские силовики систематически применяют боевые патроны.

Протесты спровоцировали жесткую реакцию иранского режима. По данным Amnesty International, в Иране с понедельника задержаны 11 журналистов. Количество задержанных протестующих исчисляется сотнями - только в северо-западной провинции Гуйлан по состоянию на субботу задержано 739 человек, в том числе 60 женщин.

Задержанные, с которыми поговорила Би-би-си, рассказали, что их били. Один из них рассказал о содержании в тесной камере вместе с сотнями других.

Источники в городе Ошневие, тоже на западе, подтвердили изданию, что протестующие на время захватили контроль над некоторыми кварталами.

Местные жители говорят, что полицейские и чиновники из этих районов бежали, но в субботу снова вернулись.

Раиси в своем заявлении назвал протесты "беспорядками".

Государственные СМИ отрицали сообщения о том, что протестующие захватили три штаба государственного военизированного ополчения "Басидж".

Протесты в Иране: детали

Охватившие страну протесты начались после смерти иранки Махсы Амини, задержанной иранской полицией нравов.

Махса Амини, курдянка по национальности, была задержана в Тегеране по обвинению в нарушении закона, согласно которому женщины должны покрывать волосы хиджабом или платком, а руки и ноги - свободной одеждой.

Вскоре после задержания Амини впала в кому и через три дня умерла в больнице. По версии властей, смерть произошла из-за остановки сердца. Но родственники Амини говорят, что проблем с сердцем у нее никогда не было. Они подозревают, что девушка умерла от нанесенных ей побоев.

Отец Амини говорит, что ему не дали доступа к материалам вскрытия дочери. В беседе с Би-би-си он снова сказал, что здоровье девушки было в полном порядке.

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