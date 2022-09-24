Протесты повлекла смерть девушки, которую задержали за ненадлежащее ношение хиджаба.

В Иране продолжают бушевать масштабные протесты, разгоревшиеся после смерти задержанной за нарушение правил ношения хиджаба курдской девушки Махси Амине. Протестующие призывают положить конец правлению Исламской Республики, которое длится больше 40 лет.

Об этом сообщают The Guardian семо The New York Times.

Восемь ночей подряд демонстранты выходили на улицы крупных городов Ирана. В пятницу, 23 сентября, протесты охватили более пяти десятков городов по всей стране.

Видео дня

Протесты не прекращаются несмотря на то, что власти усилили репрессии против участников акций, которые, по словам чиновников, якобы были организованы врагами Ирана.

Силы обороны применяют против них слезоточивый газ, дубинки и пули. Власти разослали на мобильные телефоны предупреждения о том, что любой, кто участвует в демонстрациях, будет наказан в соответствии с законами шариата.

На данный момент известно, что по меньшей мере 35 человек были убиты во время протестов. Ранее официально сообщалось о 17 погибших, среди них 5 – сотрудники службы безопасности.

Силовики также прибегают к массовым арестам. Известно о том, что арестованы многие активисты и по крайней мере 11 журналистов. Среди задержанных представителей СМИ – Нилуфар Хамеди, репортер ежедневной газеты Shargh, который первым сообщил о смерти задержанной полицией морали Махси Амини.

На видео, попавших в сеть, фиксировали невиданное – молодые женщины во время протестов снимали хиджабы, размахивали ими и сжигали их, а мужчины их подбадривали. Толпы по всей стране скандировали лозунги против Исламской Республики, которая руководила страной в течение 43 лет, а верховного лидера страны аятоллу Али Хаменеи называли "позором нации".

Поступали сообщения, что протестующие захватили небольшой город Ошневие на северо-западе Ирана после двух дней интенсивного противостояния с местными силами безопасности. Значительная доля населения города (около 40 тысяч человек) – этнические курды.

Журналист Аммар Голи, иранский курд из Германии, сообщил, что жители города установили блокпосты на подъезде к единственных двух дорог города.

Также появлялись сообщения в соцсетях о якобы захвате горожанами местного склада с оружием. По словам Голи, армейский батальон и подразделение Корпуса стражей революции из ближайшего города, Орумия, были развернуты для подавления протестов и возврат Ошневие. Ожидаются новые противостояния и жертвы при попытках властей вернуть контроль над городом.

Антиправительственные протесты в Иране: что стоит знать

Как известно, в 1979 году в была провозглашена Исламская Республика Иран. В том же году была принята новая конституция страны, с тех пор высшая власть в стране принадлежит духовенству, а гражданская политическая власть – президенту, меджлису и премьеру. Сейчас жители вышли на протесты, чтобы достучаться до духовенства, которое руководило нацией в течение 43 лет.

Согласно иранским шариату (исламскому закону), введенному после революции 1979 года, женщины обязаны покрывать волосы и носить длинную свободную одежду, чтобы скрыть свою фигуру. Нарушителям правил грозит общественное осуждение, штрафы или арест.

16 сентября стало известно о смерти 22-летней курдской женщины Махси Амини. Это произошло через три дня после того, как полиция морали задержала ее в иранской столице за ненадлежащее ношение хиджаба.

Амини умерла после того, как три дня провела в коме. Участники протестов заявляют, что она получила удар по голове во время заключения. Власти Ирана решительно отрицает применение к задержанной силы со стороны правоохранителей. Министр внутренних дел Ахмад Вахиди заявил, что Амини не били, и это якобы подтвердили судебно-медицинская экспертиза и следствие.

Ее подозрительная смерть поразила иранцев и вызвала масштабные протесты, которые стали одним из самых заметных вызовов для иранского правительства за последние годы. Протестующие призывают к свержению власти, а силовики разгоняют массовые протесты с помощью оружия.

Вас также могут заинтересовать новости: