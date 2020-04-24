Все в масках и на расстоянии: в Гонконге возобновились антиправительственные протесты (фоторепортаж)

Чтобы не провоцировать правоохранителей, участники новой акции придерживались правил карантина.

В Гонконге возобновились антиправительственные протесты, несмотря на жесткие ограничения в стране из-за пандемии.

Чтобы не провоцировать правоохранителей, участники новой акции придерживались правил карантина: учитывали социальную дистанцию и были в защитных масках. При этом демонстранты не забыли и о тематических плакатах.

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Как сообщал УНИАН, в Гонконге с весны 2019 года продолжаются протесты, начавшиеся из-за планов принять закон об экстрадиции правонарушителей по запросам властей Китая. Однако даже отказ местных властей от этих планов не привел к прекращению демонстраций, часть из которых перерастала в силовое противостояние с правоохранителями. По данным организаторов, в отдельные дни в акциях принимали участие более миллиона человек.

Гонконг является отдельным административным районом в составе Китая. Принцип "одна страна - две системы" был закреплен во время передачи бывшей британской колонии КНР в 1997 году. Он гарантирует населению административного района свободы, которые не действуют в материковом Китае. Однако протестующие в Гонконге обвиняют правительство в Пекине во все большем ограничении гарантированных основных прав, в частности свободы мнения и прессы.