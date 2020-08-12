В ООН спустя три дня после начала протестов осудили насилие в Беларуси

Силовики применяют излишнюю силу и проводят массовые аресты, отметила комиссар ООН по правам человека.

Верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет осудила насилие властей Беларуси против мирных протестующих, которые выступают против результатов выборов президента 9 августа.

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Как сообщает NYT, по словам Бачелет, силовики применили непропорциональную силу, стреляя резиновыми пулями, используя светошумовые гранаты и водометы.

«Согласно сообщениям, за минувшие три дня было задержано более чем 6 тысяч человек, в том числе прохожие, а также несовершеннолетние, что свидетельствует о тенденции массовых арестов – в нарушение международных стандартов в области прав человека», - говорится в ее заявлении.

По словам комиссара, еще большее беспокойство вызывает нездоровое обращение с протестующими во время и после задержания. Она также призвала освободить всех незаконно задержанных и провести расследование злоупотреблений.

Протесты в Беларуси: хронология

9 августа в Беларуси прошли президентские выборы. В ЦИК обнародовали предварительные результаты. Так, за действующего президента Александра Лукашенко проголосовали 80,23% избирателей, за Светлану Тихановскую - 9,9%, за Анну Канопацкую - 1,68%, за Сергея Черечня - 1,13%, за Андрея Дмитриева - 1,04%, против всех - 6,02%.

9 августа вечером тысячи жителей Беларуси вышли на стихийные акции протеста, произошли столкновения с силовиками. В Минске сотрудники правоохранительных органов стреляли в протестующих резиновыми пулями.

В понедельник вечером протесты возобновились. Силовики в Минске вновь открыли огонь по людям. В МВД Беларуси подтвердили гибель одного из демонстрантов.

Кандидат в президенты Тихановская заявила о том, что считает себя победителем прошедших выборов, и призвала своего соперника, действующего президента Александра Лукашенко, к переговорам. В дальнейшем Тихановская отказалась от участия в акциях протеста. По словам ее пресс-секретаря, политик не хотела бы оказаться рядом со своим мужем, Сергеем Тихановским, в СИЗО. Впоследствии стало известно, что она уехала в Литву.

Вечером 11 августа в Минске и других городах Беларуси снова начали собираться протестующие. ОМОН почти сразу начал их задерживать. Ночью произошли новые столкновения протестующих с силовиками - люди пытались установить баррикады и бросали в ОМОНовцев петарды. Сотрудники ОМОНа, использовали резиновые пули и светошумовые гранаты.

На дневные протесты в Минске 12 августа вышли родственники задержанных, предприниматели и сотни женщин в белом. Вечером начались новые массовые задержания.

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