В Минске силовики задержали десятки участниц Женского марша.
Как сообщает белорусская редакция Радио Свобода, в 15:00 женщины собрались на площади Свободы.
Марш начался с задержаний: силовики жестоко задержали десятки демонстрантов сразу на площади Свободы.
По пути к участницам акции присоединились еще три колонны. Женщины прошли по центральным улицам Минска и скандировали «где наша Маша?» (задержанная член президиума Координационного совета Мария Колесникова), "Сколько стоит совесть?", "Да здравствует Беларусь!".
Всего в марше приняли участие около 5 тысяч человек.
На данный момент правозащитникам известны имена 37 человек, задержанных во время марша, в том числе задержанных журналистов телеканала «Белсат» Екатерина Андреева и Максим Калитовский.
В то же время, как сообщает издание TUT.BY, по данным правозащитного центра «Вясна», сегодня в Минске задержали 46 человек.
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Ситуация в Беларуси: хроника
- 9 августа в Беларуси состоялись президентские выборы. По официальным данным ЦИК, за действующего президента Александра Лукашенко проголосовали 80,1% избирателей, за его главного оппонента Светлану Тихановскую - 10,1%.
- Тысячи жителей Беларуси, не согласных с результатами выборов, вышли на акции протеста произошли столкновения с силовиками. В первые дни протестов были задержаны тысячи людей, позже многим из них назначили админаресты.
- Лукашенко неоднократно заявлял, что ситуацию в стране расшатывают извне, и договорился с президентом РФ Владимиром Путиным совместно реагировать «в случае обострения ситуации в части внешних угроз».
- 27 августа Путин предположил использование российских силовиков для подавления протестов в Беларуси.
- В Евросоюзе заявили о непризнании результатов выборов и достигли соглашения применить санкции против белорусских чиновников в ответ на фальсификацию результатов голосования и применение насилия против протестующих.
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