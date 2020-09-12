Всего в марше приняли участие около 5 тысяч человек.

В Минске силовики задержали десятки участниц Женского марша.

Как сообщает белорусская редакция Радио Свобода, в 15:00 женщины собрались на площади Свободы.

Марш начался с задержаний: силовики жестоко задержали десятки демонстрантов сразу на площади Свободы.

По пути к участницам акции присоединились еще три колонны. Женщины прошли по центральным улицам Минска и скандировали «где наша Маша?» (задержанная член президиума Координационного совета Мария Колесникова), "Сколько стоит совесть?", "Да здравствует Беларусь!".

Всего в марше приняли участие около 5 тысяч человек.

На данный момент правозащитникам известны имена 37 человек, задержанных во время марша, в том числе задержанных журналистов телеканала «Белсат» Екатерина Андреева и Максим Калитовский.

В то же время, как сообщает издание TUT.BY, по данным правозащитного центра «Вясна», сегодня в Минске задержали 46 человек.

Читайте такжеВ Киеве прошел марш солидарности с белорусскими женщинами (фоторепортаж)

Ситуация в Беларуси: хроника

9 августа в Беларуси состоялись президентские выборы. По официальным данным ЦИК, за действующего президента Александра Лукашенко проголосовали 80,1% избирателей, за его главного оппонента Светлану Тихановскую - 10,1%.

Тысячи жителей Беларуси, не согласных с результатами выборов, вышли на акции протеста произошли столкновения с силовиками. В первые дни протестов были задержаны тысячи людей, позже многим из них назначили админаресты.

Лукашенко неоднократно заявлял, что ситуацию в стране расшатывают извне, и договорился с президентом РФ Владимиром Путиным совместно реагировать «в случае обострения ситуации в части внешних угроз».

27 августа Путин предположил использование российских силовиков для подавления протестов в Беларуси.

В Евросоюзе заявили о непризнании результатов выборов и достигли соглашения применить санкции против белорусских чиновников в ответ на фальсификацию результатов голосования и применение насилия против протестующих.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Виктория Токарева