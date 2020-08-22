Появилось видео пыток задержанных в минском изоляторе (18+)

После выборов в ходе мирных акций протеста в Беларуси было задержано более 7000 человек.

Опубликовано видео избиений задержанных во время акций протеста в Минске, которых привезли в изолятор временного содержания на улице Окрестина.

Запись опубликовало белорусское бюро Радио Свобода.

Запись была сделана во дворе ИВС.

"После выборов в ходе мирных акций протеста в Беларуси было задержано более 7000 человек. Все они сидели в тюрьме, в том числе на улице Окрестина. То, что происходило за стенами тюрьмы, ранее на видео не фиксировалось", - говорится в тексте к видео.

Внимание! На кадрах присутствуют сцены насилия, поэтому видео не рекомендуется к просмотру лицам, не достигшим 18 лет, беременным женщинам и людям со слабой психикой!!!

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Протесты в Беларуси: хронология событий

9 августа в Беларуси состоялись президентские выборы. Согласно официальным данным ЦИК, Александр Лукашенко набрал 80,1% голосов избирателей, его главный оппонент Светлана Тихановская - 10,1%.

Тысячи жителей Беларуси, не согласных с результатами выборов, вышли на акции протеста, произошли столкновения с силовиками.

15 августа Лукашенко после телефонного разговора с Путиным заявил, что президент РФ пообещал всестороннюю помощь по обеспечению безопасности страны.

Ранее Лукашенко неоднократно заявлял, что ситуация в Беларуси расшатывают извне. 16 августа после еще одного телефонного разговора в пресс-службе Лукашенко заявили, что они с Путиным намерены совместно реагировать "в случае обострения ситуации в части внешних угроз".

19 августа ЕС заявил, что не признает президентские выборы в Беларуси. Параллельно Запад готовит пакет санкций против лиц, причастных к разгону протестующих и убийств.

20 августа в Беларуси открыли дело о захвате власти оппозицией.

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Автор: Денис Прядко