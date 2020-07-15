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В Беларуси начался жесткий разгон протестов: людей "пакуют" в автозаки (фото)

20:10, 15 июля 2020
Мир
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Протесты в Беларуси: начался жесткий разгон протестующих / фото: nashaniva

Силовики в Минске задержали группу протестующих, когда те пытались отправить по почте жалобы относительно отказа ЦИК регистрировать кандидатами в президенты главных соперников Лукашенко.

Об этом сообщает местное издание Наша Нива.

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Активисты отправились к отделению почты, когда работники ЦИК закрыли здание по окончании рабочего дня.  Ранее около 2 500 человек пришли к избирательной комиссии с намерением подать жалобу относительно отказа регистрировать на выборах оппонентов Лукашенко, образовав очередь протяженностью 1,5 км.

Однако Главное почтовое отделение столицы закрыли, а неподалеку от ЦИК на протестующих ждали силовики. СМИ пишут, что на разгон мирного собрания отправили военных.

После 19:00 начались новые задержания. Милиция перекрыла сразу ряд станций метро.

Как сообщал УНИАН, Центральная избирательная комиссия Беларуси отказала главному сопернику действующего главы государства Виктору Бабарико в регистрации кандидатом в президенты. Ранее политика задержали и обвинили по трем статьям.

14 июля во многих городах Беларуси люди вышли на акции протеста против отказа ЦИК регистрировать независимых кандидатов на президентских выборах.

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