В Беларуси начался жесткий разгон протестов: людей "пакуют" в автозаки (фото)

После 19:00 начались новые задержания. Милиция перекрыла сразу ряд станций метро.

Силовики в Минске задержали группу протестующих, когда те пытались отправить по почте жалобы относительно отказа ЦИК регистрировать кандидатами в президенты главных соперников Лукашенко.

Об этом сообщает местное издание Наша Нива.

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Активисты отправились к отделению почты, когда работники ЦИК закрыли здание по окончании рабочего дня. Ранее около 2 500 человек пришли к избирательной комиссии с намерением подать жалобу относительно отказа регистрировать на выборах оппонентов Лукашенко, образовав очередь протяженностью 1,5 км.

Однако Главное почтовое отделение столицы закрыли, а неподалеку от ЦИК на протестующих ждали силовики. СМИ пишут, что на разгон мирного собрания отправили военных.

После 19:00 начались новые задержания. Милиция перекрыла сразу ряд станций метро.

Амапаўцы выбрачна затрымліваюць людзей, якія стаялі ў ў чарзе ЦИК, и вядуць в аўтазакі. pic.twitter.com/XxgqMJ9FSK — Наша Нива (@nashaniva) July 15, 2020

Как сообщал УНИАН, Центральная избирательная комиссия Беларуси отказала главному сопернику действующего главы государства Виктору Бабарико в регистрации кандидатом в президенты. Ранее политика задержали и обвинили по трем статьям.

14 июля во многих городах Беларуси люди вышли на акции протеста против отказа ЦИК регистрировать независимых кандидатов на президентских выборах.

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