"Обезглавить невозможно": политолог назвал преимущество отсутствия лидера в протестах в Беларуси

Эксперт при этом отметил, что наличие лидера в белорусских протестах - медаль, что имеет две стороны.

Политический эксперт Богдан Бондаренко назвал важную деталь белорусских протестов, которая затрудняет возможность их подавления властями.

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«Протест, который не имеет лидера, это безусловно проблема. Но хронически он не может иметь лидера, потому что политические элиты выхолощены. Кто может их возглавить? Лидер может разве родиться в этом процессе », - отметил эксперт в эфире телеканала «Украина 24».

По его словам, наличие лидера в белорусских протестах - медаль, что имеет две стороны.

«Если бы протесты имели лидеров, обезглавить протест был бы невероятно просто. К сожалению или к счастью - лидеров нет. И очень быстро обезглавить этот протест просто невозможно. Он, по сути ... Нам бы хотелось делать аналогии с Майданом (в Украине - ред.), Но это больше Гонконг. Посмотрите, FireChat, Telegram, WhatsApp - все это оттуда пришло по своей сути для протеста, так и определенные лидеры там также были, но одного лидера не было », - заявил Бондаренко.

Протесты в Беларуси: хронология событий

9 августа в Беларуси прошли президентские выборы. В ЦИК обнародовали предварительные результаты. Так, за действующего президента Александра Лукашенко проголосовали 80,23% избирателей, за Светлану Тихановскую - 9,9%, за Анну Канопацкую - 1,68%, за Сергея Черечня - 1,13%, за Андрея Дмитриева - 1,04%, против всех - 6,02%.

9 августа вечером тысячи жителей Беларуси вышли на стихийные акции протеста, произошли столкновения с силовиками. В Минске сотрудники правоохранительных органов стреляли в протестующих резиновыми пулями.

В понедельник вечером протесты возобновились. Силовики в Минске снова открыли огонь по протестующим. В МВД Беларуси подтвердили гибель одного из демонстрантов.

Кандидат в президенты Тихановская заявила о том, что считает себя победителем прошедших выборов, и призвала своего соперника, действующего президента Александра Лукашенко, к переговорам.

В дальнейшем Тихановская отказалась от участия в акциях протеста. По словам ее пресс-секретаря, политик не хотела бы оказаться рядом со своим мужем, Сергеем Тихановским, в СИЗО. Впоследствии стало известно, что Тихановская выехала в Литву.

Вечером 11 августа в Минске и других городах Беларуси снова начали собираться протестующие. ОМОН почти сразу начал задерживать активистов.

12 августа в Беларуси началась акция по блокированию дорог.

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