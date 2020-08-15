Лукашенко поручил силовикам не допустить создание "живой цепи" от Вильнюса до Киева

Ранее Александр Лукашенко неоднократно заявлял, что ситуацию в Беларуси расшатывают извне.

Президент Беларуси Александр Лукашенко поручил силовикам не допустить проведения акции "живая цепь" от Вильнюса до Киева в поддержку протестующих в его стране.

Об этом Лукашенко заявил в субботу на совещании в Центре стратегического управления в Министерстве обороны Беларуси, комментируя свой разговор с президентом РФ Владимиром Путиным.

"Еще один момент, который не может не настораживать нас. Мы также с президентом Путиным это обсуждали. Вы видите не только заявление этих государств, которые находятся на западе от нас, не только их предложение. Но интересная появилась информация сегодня ночью, к утру о том, что они хотят выстроить "ланцуг" от Вильнюса до Киева. То есть цепь неравнодушных. Мало на проспекте в Минске неравнодушных с цветочками и в цепях... Уже хотят выставить от Вильнюса до Киева и собрать туда более 300 тыс. человек", - сказал Лукашенко.

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Он поручил Министерству обороны, МВД и КГБ, а также генеральному прокурору "категорически не допустить подобных действий".

По словам Лукашенко, ясно, на что намекают.

"Я это уже проходил после распада Советского Союза, когда была попытка создания Балто-Черноморского региона - санитарной зоны: три балтийских государства, Беларусь, Украина, чтобы отделить Россию от Запада", - заявил он.

"Но все бы ничего, но мы не хотим быть отхожим местом и кого-то санитарить, быть санитарным кордоном. И мы понимаем, к чему это может привести. Поэтому с президентом России договорились о том, что мы будем здесь действовать во взаимодействии", - добавил Лукашенко.

Выборы и протесты в Беларуси

9 августа в Беларуси состоялись президентские выборы.

По окончательным результатам ЦИК, за действующего президента Александра Лукашенко проголосовали 80,1% избирателей.

Тысячи жителей Беларуси, недовольные подсчетами после голосования, вышли на акции протеста, произошли столкновения с силовиками.

Правоохранительные органы Беларуси задержали несколько тысяч участников акций в разных городах страны.

13 августа вечером часть задержанных начали выпускать на свободу. 14 августа в МВД Беларуси заявили, что отпустили более 2000 задержанных.

14 августа президент Еврокомиссии Урсула фон драл Ляйен заявила о поддержке введения санкций за нарушение демократических ценностей и прав человека в Беларуси.

Вице-президент Еврокомиссии, высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Хосеп Боррель заявил, что Европейский Союз не признает результаты выборов президента Беларуси и начинает работу над введением санкций за фальсификацию выборов и насилие в отношении протестующих.

15 августа, Лукашенко провел телефонный разговор с Путиным, после которого заявил, что президент России пообещал ему всестороннюю помощь по обеспечению безопасности страны.

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Автор: Виктория Токарева