В частности, он не исключает такого варианта под видом гуманитарной миссии.

Глава Комитета государственной безопасности Беларуси Иван Тертель заявил о подготовке к "горячей войне".

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Как сообщает издание «Наша Нива», об этом Тертель заявил во время выступления перед рабочими и руководством предприятия «Гродно-Азот».

"Мы готовимся к весне, знаем, как будет развиваться ситуация, действовать будем жестко. Справедливо, но жестко. Будем готовиться к горячей войне, не исключаем и такого варианта под видом гуманитарной миссии. Этот непростой период будет 1,5-2 года", - заявил Тертель.

Он отметил, что Беларусь находится "на разломе интересов Востока и Запада".

"Польша называет нас своим "подбрюшьем". Россия нас называет «Смоленские ворота», прямой выход в Москву. Кто будет контролировать Беларусь, тот будет доминировать в регионе. Если Россия здесь будет доминировать - это будет серьезный удар по Украине. Мы находимся в центре разделения мира", - отметил он.

Тертель утверждает, что в Беларуси "был реализован жесткий сценарий «цветной революции», к которому мы были готовы".

"Без сильной, жесткой власти у Беларуси шансов не будет. Может, не всем это нравится", - подчеркнул он.

Как сообщал УНИАН, 2 октября Евросоюз ввел санкции против 40 белорусских чиновников, впоследствии, 6 ноября - еще против 14, а также Александра Лукашенко. Решение о введении ограничительных мер принято из-за подавления мирных протестов и фальсификации результатов президентских выборов.

Выборы и протесты в Беларуси

9 августа в Беларуси состоялись президентские выборы. Согласно официальным данным ЦИК, за Александра Лукашенко проголосовали 80,1% избирателей, за его главного оппонента Светлану Тихановскую - 10,1%.

После объявления результатов выборов страну охватили акции протеста. Силовики задерживают участников митингов и применяют к ним силу, открывают политически мотивированные дела против оппозиционеров.

В Евросоюзе не признали результаты выборов и решили ввести санкции против белорусских чиновников, ответственных за фальсификацию результатов голосования и применения насилия против несогласных.

23 сентября в Минске состоялась тайная инаугурация Лукашенко.

2 октября Европейский Союз официально ввел санкции против 40 представителей режима Лукашенко, причастных к подавлению мирных протестов и фальсификацию президентской избирательной кампании в Беларуси. В списке самого Лукашенко не было.

13 октября Тихановская объявила Лукашенко народный ультиматум. Лидер белорусской оппозиции заявила, что до 25 октября должны выполнить три требования: Лукашенко должен объявить об отставке, должно прекратиться насилие на улицах, должны освободить всех политзаключенных.

6 ноября Европейский союз ввел санкции против Александра Лукашенко и 14 белорусских чиновников. Как указано на сайте Европейского совета, в целом санкции введены против 59 человек из Беларуси.

17 декабря Европейский Союз утвердил третий пакет санкций в отношении режима Александра Лукашенко.

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Автор: Виталий Саенко