В новом году популисты устроят новое испытание на прочность для Евросоюза.

В Европе трудно найти кого-то, кто бы ни был расстроен из-за 2020-го года. Пандемия COVID-19, Brexit и международная политическая бойня в прошлом году разбила континент и обострила напряжение, которое подрывало Евросоюз годами.

Но все эти проблемы никуда не исчезнут в 2021-м, - пишет CNN. Без пандемии, сложных переговоров с Великобританией или без столь антиевропейского президента США, как Дональд Трамп, Брюссель возможно наконец нашел бы возможность, чтобы решить проблемы, которые уже очень давно истощают ЕС. Но это все равно было бы не просто.

Читайте такжеFinancial Times: Евросоюз разъедает коррупцияВ определенной степени, кризисы 2020-го года замаскировали отсутствие единства в ЕС. Несмотря на все возвышенные амбиции Брюсселя относительно более тесной интеграции и превращения cоюза в самостоятельную глобальную силу, он имеет дело с рядом проблем: от внутреннего соблюдения верховенства закона до согласованной стратегии в отношении Китая. Вопрос о верховенстве закона, наверное, больше всего требуют немедленного решения.

После месяцев болезненных переговоров страны-участницы договорились о долгосрочном бюджете и пакет экономического восстановления после COVID-19 на почти 2 триллиона долларов. Страны, наиболее пострадавшие от пандемии, остро нуждаются в этих деньгах. Однако, две страны потратили большую часть 2020 года, чтобы выступать против выделения этих финансов. Это были Венгрия и Польша.

Правительствам Виктора Орбана и Матеуша Моравецкого не понравилось, что выплаты привязаны к соблюдению верховенства закона. И это не удивительно, потому что на уровне ЕС против Варшавы и Будапешта продолжается расследование за нарушение этого принципа. Обвинения против обеих столиц варьируются от подавления критики правительства до подрыва независимости судебной системы.

Во время пандемии коронавируса также возникли опасения относительно того, как ряд стран ЕС включая Венгрию и Польшу используют чрезвычайные меры. Часто эти мероприятия приводили к сокращению фундаментальных прав граждан. Уже давно были разговоры о том, что Брюссель попытается привязать деньги ЕС к верховенству закона, пытаясь таким образом поставить на место страны-нарушительницы. К сожалению, попытки сделать это в разгар пандемии и рецессии, вызванной ею, увеличили силу вето, которое есть у каждой страны.

Поэтому упрямство Будапешта и Варшавы заставило Брюссель пойти на уступки.

"Венгрия и Польша - это, наверное, критические случаи. Но много других стран за последние годы тоже сократили свободы граждан. Прямая привязка верховенства закона до денег ЕС - это не плохая идея. Но когда больше одной страны переступают черту, сокращая свободу и подрывая суды, они неизбежно начнут поддерживать друг друга на уровне ЕС, разрушая всю организацию", - сказал Якуб Ярачевский sp Democracy Reporting International.

Читайте такжеGazeta Wyborcza: Выход Польши из ЕС уже не табу, как это было раньшеНесколько влиятельных голосов в Брюсселе ранее предлагали одобрить фонд восстановления после COVID-19 без Венгрии и Польши, двигаясь дальше как блок из 25, а не 27 стран. Но этот подход содержал риск дать толчок другим тяжелым дебатам в ЕС на тему настолько объединенным должен быть союз. До Brexit не только в Великобритании были популистские движения, которые агитировали за выход своих стран из ЕС. Теперь евроскептические партии не хотят распустить союз, они хотят его захватить.

"Совершенно очевидно, что наш электорат сейчас не хочет выхода из ЕС. Поэтому мы фокусируемся на том, чтобы построить достаточную евроскептическую поддержку, чтобы отвлечь катастрофу, которая надвигается вместе с еще более тесным союзом", - сказал член Европарламента от партии "Альтернатива для Германии" Гуннар Бек.

Он убежден, что европейский движение евроскептиков потенциально может вырасти, даже если нормальность будет восстановлена после Brexit, а США возглавит лояльный к ЕС Джо Байден.

"ЕС находится в постоянном кризисе с 2010 года и не решил ни одну из проблем, которые этот кризис породил. Это касается кризиса еврозоны, миграционного кризиса и теперь COVID-19", - сказал Бек.

2021-й год будет иметь несколько возможностей доказать или опровергнуть утверждения немецкого радикала. В нескольких странах-участницах в этом году пройдут выборы. В частности, они состоятся в Германии и Нидерландах - двух влиятельных в Брюсселе странах с большими евроскептическими движениями. "Альтернатива для Германии" - официальная оппозиция в Берлине. Между тем, Герт Вильдерс, которого часто называют нидерландским Дональдом Трампом, будет защищать свою позицию лидера крупнейшей оппозиционной партии в стране.

Еврофилы боятся не того, что эти экстремальные партии придут к власти, а что они настолько напугают политиков из мейнстрима, что те начнут пользоваться популистской риторикой. И это именно то, что произошло в Великобритании, где популист Найджел Фарадж смог усилить давление на Консервативную партию до такой точки, в которой у нее не было другого выбора, кроме как объявить референдум о Brexit.

Читайте такжеForeign Policy: Существует способ навсегда покончить с популизмомТакая ситуация - не новинка для Нидерландов. Действующий премьер-министр Марк Рютте во время выборов 2017 года написал противоречивое письмо с критикой ислама и иммиграции. В 2020 году Рютте также критиковал планы ЕС по расходам, требуя, чтобы деньги не тратились зря. И это нетипичный шаг для европейского либерала.

"Сдвиг Рютте "вправо" можно понять, только если посмотреть, насколько опасна перспектива того, что Вильдерс отгрызет часть его электората. Вильдерс до сих пор большая сила. Много кто предвещал его упадок, но он до сих пор здесь и с большим количеством последователей", - сказала профессор кафедры политологии Университета Амстердама Сарад Де Ланге.

Такая же закономерность повторяется во многих других странах ЕС: во Франции, Германии, Чехии и Австрии. Даже в случае поражения на выборах популисты могут провозглашать политические победы.

"Когда популисты проигрывают, партии мейнстрима видят возможность подобрать их избирателей и взять под контроль правое крыло собственных сил. Когда они принимают правые идеи, это просачивается на уровень ЕС и меняет динамику в Брюсселе", - говорит политолог Катрин де Врие из Университета Боккони в Милане.

Популисты не рассчитывают на победу в Германии или Нидерландах. Однако, они видят возможности в работе с коллегами в других странах Европы.

"Франция, Нидерланды и Германия не станут катализаторами изменений. У нас слишком промыты мозги. Но если посмотреть на наших коллег в Центральной Европе, свободных от брюссельского невроза, можно найти страны, которые готовы выступить против ЕС так, как Германия не решится", - сказал Бек.

От желания стран-участниц самоутвердиться будет зависеть другая ключевая проблема Брюсселя в 2021 году: какую роль ЕС должен играть на международной арене? Президентство Трампа заставило Европу серьезно подумать о своих отношениях с США. Тот факт, что кто-то с огромным желанием стать сокрушительной силой в Европе возглавил важнейшего союзника Европы, очень проблемный.

Последние несколько лет в Брюсселе часто звучал плохо очерченный термин "стратегическая автономия". Короче говоря, речь идет о желании ЕС стать более самодостаточным в таких областях, как безопасность, экономика, цепочки поставок, борьба с изменением климата и т. д. В реальности же это неприкрытая попытка стать одной из трех главных сил в мире рядом с США и Китаем.

Читайте такжеCNN: Коронавирус принес голод в ЕвропуНо многие страны ЕС счастливы, что об их безопасности заботятся НАТО и США, а они тем временем поддерживают экономические отношения с Россией и Китаем. И как Брюссель уже понял на собственном опыте, очень трудно уговорить кого-то отказаться от ранее доступного "куска пирога".

2020 год был очень тяжелым для ЕС. С помощью кнута и пряника он как-то смог сдерживать свои различные трещины. И, скорее всего, это ему придется делать в течение всего 2021-го. Но хватит ли ему политической воли или таланта выполнить эту задачу и при этом не углубить внутренние расколы? Это уже совсем другой вопрос.

Каким будет 2021 год?

Аналитический центр Atlantic Council считает, что в 2021 году мир ждут 10 главных угроз. Среди них - потенциальные войны, голод, который уже стал проблемой даже в Западной Европе, а также финансовый кризис.

Однако, не все так мрачно и ужасно. Эксперты Atlantic Council перечислили также 10 возможностей, которые в этом году будут у человечества. Одна из них способна приблизить мир в Украине.

Издание Radio Free Europe/Radio Liberty ожидает, что в 2021 году Россия изменит свое поведение в отношении соседей. Конечно, Кремль не откажется от амбиций быть гегемоном на постсоветском пространстве. Но старые агрессивные методы стали для него "не по карману".

Между тем, Nature дал перечень важнейших научных событий, которые состоятся в 2021 году. В частности, издание советует следить за успехами в исследовании COVID-19, освоением Марса, а также за стволовыми клетками.

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Перевод: Лесь Дымань