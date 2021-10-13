Кроме того, было озвучено, что единственной основой для урегулирования остаются Минские соглашения.

В Москве на встрече заместителя госсекретаря США Виктории Нуланд с заместителем руководителя администрации президента РФ Дмитрием Козаком стороны обсудили войну на Донбассе.

"Подтвердили, что единственной основой для урегулирования остаются Минские соглашения. В ходе переговоров была подтверждена озвученная в Женеве позиция США, что без согласования особого статуса Донбасса в составе Украины существенный прогресс в урегулировании конфликта вряд ли возможен. С учетом совпадения подходов по этой принципиальной позиции договорились о продолжении взаимных консультаций", - говорится в комментарии Кремля по итогам встречи.

Читайте такжеРоссия предложила США взаимно снять все ограничения для дипмиссийВ свою очередь Нуланд назвала прошедшие в администрации Кремля переговоры "продуктивными и полезными", сообщают российские СМИ.

Визит Нуланд в Москву

Виктория Нуланд прибыла в Россию с трехдневным визитом 11 октября. Во вторник она встретилась с замглавы МИД России Сергеем Рябковым, на переговорах также присутствовал замминистра обороны РФ Александр Фомин.

Как сообщал УНИАН, 12 октября в Кремле не исключили встречи Козака с Нуланд для обсуждения вопроса Украины.

Автор: Ирина Погорелая