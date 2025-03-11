Трамп считает Маска "действительно великим американцем", хотя тот является иммигрантом.

Продажи автомобилей Tesla падают в Европе и других регионах мира на фоне политической активности владельца компании Илона Маска. Президент США Дональд Трамп решил купить новую "Теслу", чтобы продемонстрировать солидарность с миллиардером.

В своей соцсети Truth Social Трамп заявил, что Маск "делает фантастическую работу" и "ставит все на кон", чтобы помочь США.

"Но, как это часто бывает, радикальные левые сумасшедшие пытаются незаконно и заговорщицки бойкотировать Tesla - одного из крупнейших мировых автопроизводителей и "дитя" Илона - чтобы атаковать его и нанести ущерб всему, что он олицетворяет", - пишет Трамп.

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Чтобы показать свою солидарность с Маском, которого он считает "действительно великим американцем, Трамп пообещал уже завтра утром (сегодня вечером по Киеву) купить новую машину Tesla.

"Почему он должен быть наказан за то, что использует свои невероятные способности, чтобы снова сделать Америку великой", - написал Трамп

Продажи Tesla падают из-за Маска

Как писал УНИАН, после того, как Илон Маск вошел в ближайшее окружение Дональда Трампа и начал активно вмешиваться еще и в европейскую политику, продажи автомобилей Tesla начали стремительно снижаться. В частности спрос на эти машины значительно сократился в Европе и в Австралии.

Это, а также тарифные войны, которые США под руководством Трампа развязали против своих ключевых торговых партнеров, привело к падению цены акций Tesla. Следствием стало то, что номинальная стоимость состояния Маска за последние три месяца упала на четверть.

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