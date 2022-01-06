В обмен на помощь ОДКБ Казахстану в подавлении протестов в стране, Россия выдвинула казахстанским властям четыре условия.
Об этом сообщает турецкое издание Akit. Президент Касым-Жомарт Токаев, выступая на национальном канале Habar 21, подтвердил, что попросил президентов стран-участниц ОДКБ (Россия, Кыргызстан, Таджикистан, Беларусь и Армения) помочь навести порядок в его стране.
"Я встречался с лидерами стран-участниц организации. Я попросил их помочь Казахстану преодолеть эту террористическую угрозу... Я жду быстрых шагов для обеспечения безопасности", - сказал Токаев в обращении.
После этого заявления президента Токаева, как утверждает Akit, Россия выдвинула определенные условия, чтобы помочь Казахстану. "Эти условия включали признание аннексии Крыма, восстановление русского языка в качестве второго официального языка, предоставление России военных баз и автономию для русских меньшинств", - пишет турецкое издание со ссылкой на свои источники в Нур-Султане.
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Как сообщал УНИАН, в Казахстане со 2 января проходят акции протеста. Люди вышли на улицы городов из-за повышения цен на сжиженный газ. Позже граждане начали требовать отставки президента, правительства, введения демократических изменений.
Во время акций правоохранители применяют силу к протестующим, задержаны сотни людей.
В связи с акциями протеста президент страны Касым-Жомарт Токаев принял отставку правительства. Временное исполнение обязанностей премьер-министра он решил передать Алихану Смаилову.
Нурсултан Назарбаев покинул пост председателя Совета безопасности Казахстана. Совет безопасности возглавил Токаев.
В столице страны Нур-Султане, городе Алматы, Алматинской и Мангистауской областях с 5 по 19 января введено чрезвычайное положение.
Президент Казахстана обратился за помощью к главам государств Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).
Войска РФ, Армении, Беларуси, Кыргызстана и Таджикистана направлены в Казахстан на ограниченный период времени для "стабилизации и нормализации обстановки".