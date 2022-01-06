В обмен на помощь Казахстану подавить протесты в стране силами ОДКБ, Россия выдвинула ряд условий.

В обмен на помощь ОДКБ Казахстану в подавлении протестов в стране, Россия выдвинула казахстанским властям четыре условия.

Об этом сообщает турецкое издание Akit. Президент Касым-Жомарт Токаев, выступая на национальном канале Habar 21, подтвердил, что попросил президентов стран-участниц ОДКБ (Россия, Кыргызстан, Таджикистан, Беларусь и Армения) помочь навести порядок в его стране.

"Я встречался с лидерами стран-участниц организации. Я попросил их помочь Казахстану преодолеть эту террористическую угрозу... Я жду быстрых шагов для обеспечения безопасности", - сказал Токаев в обращении.

После этого заявления президента Токаева, как утверждает Akit, Россия выдвинула определенные условия, чтобы помочь Казахстану. "Эти условия включали признание аннексии Крыма, восстановление русского языка в качестве второго официального языка, предоставление России военных баз и автономию для русских меньшинств", - пишет турецкое издание со ссылкой на свои источники в Нур-Султане.

Читайте такжеВ Казахстан направляется контингент ОДКБ: российский десант уже прибыл в страну

Как сообщал УНИАН, в Казахстане со 2 января проходят акции протеста. Люди вышли на улицы городов из-за повышения цен на сжиженный газ. Позже граждане начали требовать отставки президента, правительства, введения демократических изменений.

Во время акций правоохранители применяют силу к протестующим, задержаны сотни людей.

В связи с акциями протеста президент страны Касым-Жомарт Токаев принял отставку правительства. Временное исполнение обязанностей премьер-министра он решил передать Алихану Смаилову.

Нурсултан Назарбаев покинул пост председателя Совета безопасности Казахстана. Совет безопасности возглавил Токаев.

В столице страны Нур-Султане, городе Алматы, Алматинской и Мангистауской областях с 5 по 19 января введено чрезвычайное положение.

Президент Казахстана обратился за помощью к главам государств Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

Войска РФ, Армении, Беларуси, Кыргызстана и Таджикистана направлены в Казахстан на ограниченный период времени для "стабилизации и нормализации обстановки".