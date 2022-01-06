В Казахстане со 2 января проходят акции протеста. Люди вышли на улицы городов из-за повышения цен на сжиженный газ. Позже граждане начали требовать отставки президента, правительства, введение демократических изменений.

Чрезвычайный и полномочный посол Казахстана в Украине Дархан Калетаев считает, что ситуация в его стране будет взята под контроль в течение 2-3 дней.

Об этом он рассказал в эфире телеканала "Украина 24".

"В стране объявлено чрезвычайное положение, в Алматы происходит зачистка бандитских элементов и экстремистов. К сожалению, трудно видеть такие кадры из родного города. Но я думаю, в течение 2-3 дней вся ситуация будет под контролем полностью. Все регионы взяты под контроль, столица вне опасности. Я надеюсь, что наши правоохранительные структуры до конца доведут работу. Есть разная информация, по последним данным, со стороны правоохранителей погибли 13 человек. Со стороны митингующих полной информации нет. Около 200 человек обратились в больницы", — сказал он.

Посол рассказал об официальной позиции Казахстана относительно протестов и о войсках ОДКБ.

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"Официальная позиция была: до конца не применять силу. Все началось в западных регионах, были мирные митинги, там власти пришли к согласию с митингующими. Сейчас они уже расходятся. В Алматы уже были экстремисты. Все главные требования протестующих были выполнены. Мы являемся членами ОДКБ и в соответствии с уставом глава государства обратился (к странам-членам). Сейчас идет перегруппировка военных сил в Казахстан. Ожидается 3 тысячи человек из стран-членов ОДКБ. Они будут задействованы в охране стратегических объектов и крупных государственных учреждений. После нормализации ситуации силы ОДКБ сразу выйдут из страны. Пока что ЧП в стране объявлено до 19-го числа. По первому требованию руководства страны силы ОДКБ покинут территорию. Военные будут из Армении, Узбекистана, Кыргызстана, России. Их общее количество 3 тысячи, больше быть не может", — рассказал он.

Калетаев добавил, что протестующие не имеют определенного лидера.

"Думаю, следствие выйдет на след организаторов. Понятно, что в крупных городах это не могло возникнуть просто так. Но явных лидеров прямо на баррикадах от имени протестующих не было. А на западе, где были мирные митинги, были лидеры-переговорщики", — сказал он.

Как сообщал УНИАН, в Казахстане со 2 января проходят акции протеста. Люди вышли на улицы городов из-за повышения цен на сжиженный газ. Позже граждане начали требовать отставки президента, правительства, введение демократических изменений.

Во время акций правоохранители применяют силу к протестующим, задержаны сотни людей.

В связи с акциями протеста президент страны Касым-Жомарт Токаев принял отставку правительства. Временное исполнение обязанностей премьер-министра он решил передать Алихану Смаилову.

Нурсултан Назарбаев покинул пост председателя Совета Безопасности Казахстана. Совет безопасности возглавил Токаев.

В столице страны Нур-Султане, городе Алматы, Алматинской и Мангистауской областях с 5 по 19 января введено чрезвычайное положение.

Президент Казахстана обратился за помощью к главам государств Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

Войска РФ, Армении, Беларуси, Кыргызстана и Таджикистана направлены в Казахстан на ограниченный период времени для "стабилизации и нормализации обстановки".