Церемония похорон будет показана по британскому телевидению и пройдет в соответствии с правилами противовирусной безопасности.

В Британии прошла полная репетиция похорон принца Филиппа, умершего 9 апреля в возрасте 99 лет.

Читайте такжеПринц Филипп с семьей: обнародованы снимки, которые раньше никто не виделПохороны герцога Эдинбургского состоятся в субботу 17 апреля в часовне Святого Георгия при королевском Виндзорском замке под Лондоном.

Церемония будет показана по британскому телевидению и пройдет в соответствии с правилами противовирусной безопасности. В связи с этим простых британцев просят не подъезжать к замку во время церемонии. Для выражения соболезнований королевской семье открыт специальный сайт.

В заявлении Букингемского дворца говорится, что церемония будет "очень близко" соответствовать пожеланиям самого герцога. Сообщалось, что принц Филипп просил, чтобы его похороны прошли с минимумом шума, но в церемонии будут черты, привнесенные лично герцогом.

Гроб с его телом, который сейчас находится в личной часовне королевской семьи в Виндзорском замке, провезут на сравнительно небольшое расстояние на автомобиле лендровер, в создании которого герцог принимал участие.

Сверху на гроб положат его личный штандарт, отражающий его наследие греческого принца и британские титулы. Адмиральская фуражка и сабля герцога будут положены на гроб сверху.

В самой церемонии похорон будет участвовать большое количество военнослужащих британской армии, ВВС, флота и королевской морской пехоты, передает Би-би-си.

Для герцога, служившего на флоте, вооруженные силы были всегда важны, поэтому их представители будут участниками церемонии, а высшие военные чины приглашены в качестве гостей.

Репетиции церемонии военные проводят в Центре армейской подготовки Пирбрайт в городе Вокинг, графство Суррей. Репетиции похоронной церемонии проходили в Пирбрайте всю неделю. Генеральная репетиция в парадной форме пройдет в Виндзорском замке в четверг.

"Мы чувствуем напряжение, но мы справляемся, и мы намерены отлично выступить", - говорит горнист королевской морской пехоты Джейми Ричи. Когда пятеро горнистов будут провожать герцога в последний путь, сержант Ричи будет лидировать. Для него эта роль - "честь и привилегия", говорит военнослужащий.

"Коронавирус все усложняет", - говорит капитан Джемма Даррингтон из логистического корпуса. Однако организаторы делают все, чтобы обезопасить военнослужащих. Персонал регулярно проходит тестирование на вирус и соблюдает правила социального дистанцирования. Мы знаем, что играем свою роль в истории, и для нас это большая привилегия", - говорит она.

В похоронах принца будут участвовать две его семьи - собственно королевская семья и куда более обширная семья военнослужащих.

В субботу в Виндзорском замке при полном параде будет 730 военных, в том числе четыре оркестра.

Они провели первую полную репетицию на полигоне Пирбрайт в графстве Суррей. Не все они были в парадной форме, но все посвятили последние несколько дней подготовке - начищены ботинки, пуговицы, инструменты и сабли.

В церемонии будут участвовать служащие всех родов войск, с которыми был близко связан герцог.

У некоторых есть и личные истории о Филиппе - от горниста королевской морской пехоты, на котором будет врученная герцогом медаль, до солдата, получившего от него первое повышение во время визита принца в Ирак.

Многие из участников никогда не видели его лично, но все они будут отдавать честь человеку, воплощавшему их ценности - службы, дисциплины и верности.

Вдоль дороги, по которой провезут тело принца, выстроятся служащие королевского флота, морской пехоты, горцев, четвертого батальона королевского полка Шотландии и ВВС.

На лужайке у восточной части замка отряд королевской конной артиллерии даст салют из пушек, а в Сторожевой башне в западной части зазвонят в колокол.

В соответствии с ограничениями, действующими в Британии из-за пандемии коронавируса, на похоронах может присутствовать не более 30 человек, с соблюдением социальной дистанции.

Представители королевской семьи еще не объявили, кто именно приглашен на похороны. Принц Гарри прилетел на церемонию, но его беременная жена Меган по совету врачей осталась в Калифорнии, где они живут.

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Автор: Ирина Погорелая