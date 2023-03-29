Аналитики изучили его последние заявления.

Главарь российской частной военной компании "Вагнер" Евгений Пригожин может использовать свое влияние в СМИ, чтобы баллотироваться в президенты России на выборах в 2024 году.

Такое мнение высказали аналитики Американского Института изучения войны (ISW), проанализировав его поведение в последние месяцы. Так, 14 марта Пригожин дал российским пропагандистам интервью, в ходе которого подражал Путину, "чтобы высмеять его или чтобы намекнуть, что сам может стать президентом".

"Этот стиль съемки необычен для Пригожина, поскольку в публичных видеозаявлениях Пригожина обычно не используется такой стерильный формат - он предпочитал снимать себя крупными планами на полях сражений или в динамичных, но постановочных видеороликах, стремящихся казаться откровенными и жесткими", - говорится в сообщении.

Видео дня

В этом интервью он повторил свои заявления о необходимости прививать российским боевикам бескомпромиссную идеологию, а также снова намекнул, что Миниобороны России намеренно лишает ЧВК боеприпасов.

Ранее Пригожин намекал, что может заменить Путина и даже заявлял о намерениях баллотироваться на пост президента Украины в 2024 году.

18 января главарь ЧВК сказал, что в Кремле есть предатели, которые хотят, чтобы Россия проиграла войну. Позже он опроверг нарративы Кремля о том, что Россия воюет с НАТО в Украине, а также сказал, что не уверен, есть ли здесь нацисты, как постоянно утверждает Путин.

"Недавнее поведение Пригожина - вне зависимости от его намерений - продвигает в российском обществе нарратив о том, что у Пригожина большие политические устремления в России", - отмечают в ISW.

Чем известен Пригожин

Главарь российской ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин, также известный как "повар Путина", в начале полномасштабной войны лично вербовал российских заключенных на фронт. Как известно, в России официально запрещено наёмничество.

По данным Соединенных Штатов Америки, за год "вагнеровцы" потеряли ранеными и убитыми более 30 тысяч человек. В Белом доме заявляли, что Пригожин хочет захватить Бахмут, чтобы повысить свой статус в иерархии Кремля, а также получить доступ к соляным и гипсовым копям.

В украинской разведке сообщали, что боевики "Вагнера" частично диктуют российскую стратегию на Донбассе из-за политических амбиций Пригожина.

На фоне попыток захватить Бахмут, Пригожин неоднократно критиковал Минобороны РФ за "снарядный голод", обвиняя их в нежелании обеспечивать ЧВК. Несколько дней назад он заявил, что его боевикам "пообещали поддержку под Бахмутом".

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