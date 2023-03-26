По его словам, речь идет об "обеспечении безопасности на флангах".

Главарь ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что министерство обороны РФ пообещали его наемникам поддержку на флангах под Бахмутом Донецкой области.

Как сообщает пресс-служба Пригожина, его публичные обращения "не допустить окружения "Вагнера" под Бахмутом" повлияли на Министерство Шойгу. Ведомство пообещало обеспечить "безопасность на флангах".

"Да, министерство обороны взяло на себя обеспечение безопасности на флангах", - ответил Пригожин на вопрос, было ли эффективным его нытье об угрозе окружения со стороны ВСУ.

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Угроза окружения "Вагнера"

"Вагнер" лобовыми штурмами пытается захватить Бахмут еще с лета прошлого года. На днях президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал защиту Бахмута, подчеркнув, что в отношении этого направления есть четкая общая позиция военного командования: усиливать это направление, уничтожать оккупанта максимально. Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный подчеркнул, что защита Бахмута является ключевой в устойчивости всего фронта.

На оборону Бахмута бросили самые профессиональные украинские силы. Как сообщал NYT, российские войска приблизились к окружению города, а некоторые украинские подразделения вышли оттуда. Однако новые штурмовые силы ВСУ ушли в контрнаступление и оттеснили захватчиков.

20 марта Пригожин пожаловался министру обороны РФ Сергею Шойгу, что Вооруженные Силы Украины готовятся окружать подразделения его наемников вокруг Бахмута Донецкой области. Он просит Шойгу "принять меры для недопущения" окружений его наемников, потому что это якобы будет иметь "негативные последствия для СВО".

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