Запад не вводил санкции против "Русала" или российского алюминия, однако некоторые потребители избегают новых сделок по металлам российского производства.

Российская алюминиевая компания, один из крупнейших в мире производителей первичного алюминия "Русал" Олега Дерипаски, которого называют "любимым олигархом" президента России Владимира Путина, сообщила о падении чистой прибыли в 2023 году из-за снижения цен, несмотря на рост продаж после переориентации в Азию, пишет Nasdaq.

Так, выручка "Русала" снизилась на 12,6%, до 12,2 миллиарда долларов, а чистая прибыль упала более чем в шесть раз, до 282 миллионов долларов с 1,79 млрд долларов годом ранее. Компания заявила, что средняя реализованная цена ее алюминия, который используется в транспортировке, строительстве и упаковке, составила 2439 долларов США за тонну в 2023 году, что на 18% меньше, чем в предыдущем.

Отмечается, что крупнейший в мире производитель алюминия за пределами Китая почувствовал всплеск производственных затрат в 2022 году, поскольку его бизнес пострадал после вторжения России в Украину в феврале того же года. Хотя западных санкций в отношении "Русала" или российского алюминия нет, некоторые западные потребители избегают новых сделок по металлам российского производства.

Видео дня

Продажи первичного алюминия выросли на 6,6% до 4,2 миллиона тонн в год, тогда как производство почти не изменилось на уровне 3,8 миллиона тонн. Возникли проблемы с транспортировкой, поиском новых рынков и перебоями с поставками сырья, в частности, из-за остановки глиноземного завода "Русала" в Украине.

Санкции против РФ

Ранее УНИАН писал. что европейские и американские покупатели будут агрессивно конкурировать за ближневосточный алюминий, если Европейский Союз примет решение о запрете его импорта из России.

В феврале Европейский Союз утвердили 13-й пакет ограничительных мер против Российской Федерации, одна ограничений в отношении российского алюминия так и не ввел.

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