Основатель алюминиевой компании "Русал" Олег Дерипаска заявил, что был уверен в том, что 30% экономики РФ рухнет.

Бизнесмен-миллиардер Олег Дерипаска, которого называют "любимым олигархом" президента России Владимира Путина, удивлен устойчивостью России к санкциям, введенным после полномасштабного вторжения Москвы в Украину.

"Да, существуют военные расходы, все виды субсидий и государственной поддержки, но, тем не менее, это на удивление незначительное замедление. Частная экономика нашла свой способ работать", — сказал он Financial Times.

Дерипаска, основатель алюминиевой компании "Русал", который сам находится под санкциями США и ЕС, заявил: "Я был удивлен, что частный бизнес оказался настолько гибким. Я был более или менее уверен, что до 30 процентов экономики рухнет, но это было гораздо меньше".

Видео дня

Он также заявил, что Россия выиграла от увеличения инвестиций Кремля в промышленность и увеличения мощности государственных предприятий, отчасти для поддержки военных усилий.

Дерипаска сообщил Financial Times, что есть множество стран, которые хотят получить доступ к российской продукции, и что "им нужны российские ресурсы, российские решения, торговля с Россией".

Война в Украине и Дерипаска

В июне 2023 года Олег Дерипаска признался в похищении детей из Бахмута. Соответствующее заявление сделал "благотворительный" фонд, который ему принадлежит.

Фонд сообщил, что "взял шефство" над 350 украинскими детьми, которых вывезли из "разрушенного украинскими боевиками Артемовска". Детей отправили на "отдых" в оккупированный Крым, после чего хотят распределить "в семьи" на российской территории.

Вас также могут заинтересовать новости: