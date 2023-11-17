Также Орбан заявил, что у Украины нет "международно признанной цели в войне", поэтому Венгрия не будет оказывать помощи нашей стране.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в который раз возмутился из-за якобі "притеснения" венгерской общины в Украине, заявив, что ситуация с венгерским языком и образованием на Закарпатье при СССР была лучше, чем сейчас при Украине.

"Я не преувеличиваю, когда говорю, что с точки зрения венгерского языка и образования ситуация во времена Советского Союза была лучше, чем сейчас во времена Украинского государства", - сказал премьер Венгрии, передает местное издание RTL.

По его словам, Украина "продолжает наказывать закарпатцев", поэтому Будапешт окажет им помощь.

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Также Орбан заявил, что у Украины нет "международно признанной цели в войне", поэтому Венгрия не будет оказывать помощи нашей стране.

"Очень сложно помочь стране, которая ведет войну, не имея международно признанной военной цели", - заявил Орбан, добавив, что текущая ситуация является "безвыходной", в которой тысячи людей гибнут в "христианско-гражданской войне".

Венгерская община в Украине

Ранее Орбан сделал скандальное заявление о принадлежности части Украины к Венгрии, назвав Закарпатье "древней венгерской землей".

Также Венгрия заявляла о намерении блокировать начало переговоров о вступлении Украины в ЕС из-за языкового законодательства.

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