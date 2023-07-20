Эта фигура не занимают госдолжности в РФ и в дуэте с еще одной мощной оппозиционной силой на Западе - может занять место Владимира Путина, считает Михаил Шейтельман.

Политтехнолог Михаил Шейтельман исключил вероятность того, что действующий секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев - следующая "проблема" для Украины в кресле российского президента.

Он считает, что должность Владимира Путина может занять российский бизнесмен Роман Абрамович в дуэте с оппозиционером Михаилом Ходорковским. В данном случае Абрамович был бы "вождем", а Ходорковский силой, которая смогла бы его "легализовать" на Западе, рассказал Шейтельман в эфире программы "Аргумент".

"Тут можно гадать, здесь нет правды. Я вижу дуэт Абрамович-Ходарковский... Ну, кто себя проявил по настоящему государственниками во время этого путча (бунта Пригожина - УНИАН). Два человека. Абрамович, который вместо того, чтобы сбежать из Москвы, поехал в Москву, причем впервые за годы... Он всегда проживал только на Западе, и вдруг человек летит в Москву. Тот, кто пытается уйти от санкций, делает для этого множество всяких действий, публичных и не публичных", - указал он.

По словам писателя, с момента бунта основателя ЧВК "Вагнер" российский миллиардер стал появляться в Москве слишком часто. Шейтельман не исключает, Абрамович - тайный агент лидера Турции Реджепа Тайипа Эрдогана: "Кто шпион Эрдогана? Не Абрамович ли? Ну, для меня лично. Реальная ли сила сейчас Абрамович? Думаю, да", - указал он.

Политтехнолог отмечает, России нужен "вождь" с тремя компонентами: политическими требованиями, с поддержкой какого-то серьезного военного подразделения, а также минимум с миллиардом долларов. Две из них есть у Абрамовича, а найти военную поддержку, с учетом проблем в армии РФ, не так уж и сложно, высказался писатель.

"Уговори одного генерала Попова (командующий 58-й армией РФ, которого в июле отстранили от полномочий - УНИАН) и он тебе приведет следующего генерала. И их уже будет 70 тысяч человек. Ну, и нужно несколько миллиардов долларов. Без них, советую, не начинайте ни революции, ни перевороты. У Абрамовича все это есть, также у него есть огромное количество агентов, которые просто пропитали всю Россию", - подчеркнул Шейтельман.

"Есть Ходорковский, который способен легализовать любого, понимаете? Он единственный человек в российской оппозиции, у которого есть ресурс на Западе. Он занимался этим более десяти лет и выстроил отношения с Западом. Это его зовут представлять РФ на Мюнхенской конференции по безопасности... У него нет проблемы пойти с любым на компромисс... Мне кажется, эта связка (Абрамович и Ходарсковский - УНИАН) реально способна управлять ситуацией в случае необходимости" - заявил он.

Политологи пророчат Патрушеву пост президента России

Напомним, политологи пророчат действующему секретарю Совбеза РФ Николаю Патрушеву кресло Путина еще с 2006 года. Примерно с момента, когда в публичном пространстве появились первые слухи, что Путин "плох на здоровье".

Важно, по данным Главного управления разведки Украины (ГУР), Патрушев - тот человек, который помогал Путину принять решение о полномасштабном вторжении в Украину: "Да. В частности, Патрушев", - заявлял спикер ведомства Андрей Юсов.

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