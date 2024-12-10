Причиной болезни Луиса Инасио Лулы да Силвы стал несчастный случай.

Президенту Бразилии Луису Инасио Луле да Силве экстренно сделали операцию на черепе, он находится в отделении интенсивной терапии, сообщает Bloomberg.

Хирургическое вмешательство прошло без осложнений, и 79-летний Лула в хорошем состоянии, говорят врачи.

Причиной операции стало внутричерепное кровоизлияние. Как отмечает издание, это следствие несчастного случая, который произошел с бразильским президентом еще в октябре и из-за которого он отменил свой визит на саммит БРИКС в Россию.

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Врачи сообщали, что президент выздоровел, и он даже председательствовал на саммите "Группы двадцати" в ноябре в Рио-де-Жанейро.

Позиция Бразилии по войне в Украине

Бразилия пытается оставаться нейтральной в отношении войны России в Украине и настаивает на мирном ее решении. Так называемый мирный план Китая и Бразилии предусматривает проведение переговоров между Россией и Украиной как единственного способа решения конфликта. Посол Украины в Бразилии Андрей Мельник считает, что такие страны, как Индия, Китай и Бразилия, являются близкими для России.

Бразилия входит в состав международной организации БРИКС, большинство членов которой занимают нейтральную позицию по поводу войны в Украине.

Последний саммит БРИКС состоялся в российской Казани 22-24 октября. Его организовывал российский президент Владимир Путин. На мероприятие прибыли в частности лидер Китая Си Цзиньпин, премьер Индии Нарендра Моди, генсек ООН Антониу Гутерреш, президент ЮАР Сирил Рамафоса, главы Египта, Ирана, ОАЭ.

Саммит G20 состоялся в Бразилии 18-19 ноября. На саммите произошел скандал из-за итогового коммюнике, в котором войну в Украине упомянули одним абзацем. Это вызвало недовольство у европейских делегаций, но никто не хотел устраивать спор. По данным СМИ, такое урезанное коммюнике было идеей президента Бразилии.

Президент Украины Владимир Зеленский впоследствии заявил, что президент Бразилии продемонстрировал слабость на саммите, где была "очень слабая" поддержка Украины.

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