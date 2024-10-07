По словам Андрея Мельника, такие страны, как Индия, Китай и Бразилия являются близкими для России.

Любая попытка завершить войну России против Украины с участием Бразилии вряд ли будет иметь успех. Об этом в интервью "Главкому" заявил посол Украины в этой стране Андрей Мельник.

Он подтвердил, что такие страны, как Индия, Китай и Бразилия являются близкими для России. При этом риторика в отношении Украины у них разная. В частности, из последней редакции так называемого бразильско-китайского мирного плана исчез пункт о неприкосновенности границ.

"Такой подход для нас является, конечно же, значительным вызовом. Он очень разочаровывает На эту тему были очень откровенные разговоры с бразильскими топ-дипломатами. Ответ был такой: упоминания о территориальной целостности среди шести пунктов их плана нет, потому что это якобы само собой разумеется. Мол, мы же не ссылаемся постоянно на Конституцию, она и так всегда действует. Если быть откровенным, то такой аргумент звучит не очень неубедительно, мягко говоря", - сказал дипломат.

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По его мнению, "китайско-бразильский" план написан в большей степени именно китайским, а не бразильским пером:

"Недавно встречался с руководителем одного из крупнейших влиятельных think tanks в этой стране. Так вот, он прямым текстом сказал, что вклад Бразилии в этот план был не более 20%. Да и особой эйфории относительно этого документа в бразильском обществе не наблюдается".

По словам Мельника, такой подход кажется по меньшей мере странным, ведь сама Бразилия стала пятым по величине государством мира исключительно благодаря международному праву - соглашениям, которые были заключены со всеми соседями.

"Кстати, все бразильцы этим фактом невероятно гордятся... Именно международное право является фундаментом территориальной целостности Бразилии. Поэтому очень странно слышать, как сегодня бразильцы философствуют о важности фактора "легитимных" интересов безопасности Москвы или "угрожающего" расширения НАТО, дублируя печально известные нарративы Кремля", - считает посол.

Он также назвал "очевидным" тот факт, что любое потенциальное урегулирование с участием Бразилии вряд ли будет иметь успех, пока это государство будет усиливать диалог исключительно с одной стороной конфликта.

"Без налаживания и укрепления взаимного доверия на самом высоком уровне между Украиной и Бразилией любые посреднические прожекты будут априори обречены на провал", - резюмировал Мельник.

"Мирный план" Китая относительно войны РФ против Украины

Как стало известно в сентябре, Китай планирует создать платформу "Друзья Мира" по войне в Украине. В Пекине отметили, что такая платформа будет открытой.

Впоследствии к инициативе присоединилась Бразилия, а свое участие в ее реализации подтвердили Венгрия и Швейцария.

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