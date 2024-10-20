Бразильский президент неоднократно отказывался поддерживать Запад в его попытках изолировать Россию и лично Путина.

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва отменил свою поездку на саммит БРИКС, который состоится на следующей неделе в российской Казани. Как пишет Associated Press, причиной отмены стал несчастного случай, в результате которого бразильский лидер получил травму головы.

78-летний да Силва упал в ванне и ударился головой в субботу вечером. Его обследовали в больнице и наложили пять швов. Больница Sirio Libanês в Сан-Паулу заявила, что президенту рекомендовали воздержаться от дальних поездок, но позволили продолжать свою привычную деятельность.

Президент Бразилии заявил, что примет участие в саммите БРИКС по видеосвязи.

Видео дня

Ожидалось, что Лула отправится в Россию в воскресенье вечером. На полях саммита бразильский лидер должен был встретиться с президентами России Владимиром Путиным и президентом Китая Си Цзиньпином.

Россия собирает саммит БРИКС

Как писал УНИАН, на следующей неделе в городе Казань (РФ) состоится саммит БРИКС. По мнению Владимира Зеленского, этот саммит для российского лидера является способом показать, что он не находится в международной изоляции.

Ранее Россия объявила о намерении создать систему международных платежей на базе БРИКС, чтобы обходить западные финансовые санкции.

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