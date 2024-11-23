Украинский президент раскритиковал саммит G20, на котором избегали темы войны в Украине.

Президент Бразилии Лула да Силва продемонстрировал слабость на саммите G20, где была "очень слабая" поддержка Украины. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на Международной конференции по продовольственной безопасности "Grain from Ukraine", пишет Укринформ.

"Бразилия - большая страна, я знаю, что большинство людей [там] поддерживают Украину. Я хочу поблагодарить за это. К сожалению, [саммит] G20 прошел в очень слабой поддержке Украины. И так как люди Бразилии нас поддерживают, я не хочу им врать... Я хочу быть достаточно прямым: если мы хотим нормальных отношений между нашими нациями, то, наверное, надо поддерживать прежде всего людей, а не агрессоров, [не] лидеров агрессии в мире, таких как Путин, таких как современная Россия", - сказал Зеленский.

По словам украинского президента, на саммите G20 возникла "очень непростая" и "довольно скандальная" ситуация, из-за чего в финальном коммюнике саммита было очень мало сказано об Украине.

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"К сожалению, показал себя со слабой стороны лидер Бразилии по этой войне. Хотя мы хороший имели диалог однажды в Соединенных Штатах. Бразилия во время G20 не показала свой голос относительно агрессии Путина и России. Звучало не громко", - сказал Зеленский.

Саммит G20 в Бразилии

Как писал УНИАН, саммит G20 состоялся в Бразилии 18-19 ноября. Как и в предыдущие годы Россию на нем представлял министр иностранных дел Лавров, а не Путин. Главным скандалом саммита стало итоговое коммюнике, в котором войну в Украине упомянули одним абзацем. Это вызвало недовольство у европейских делегаций, но никто не хотел устраивать спор из-за этого.

По данным СМИ, такое урезанное коммюнике было идеей президента Бразилии, поэтому европейские лидеры, в частности Макрон и Шольц обиделись на Лулу да Силву.

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