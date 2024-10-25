Стало известно, что Эрдоган передал лидеру РФ новые предложения по безопасности судоходства в Черном море.

Кремлевский диктатор Владимир Путин сказал, что Россия не пойдет на уступки для окончания войны в Украине.

Как пишет Bloomberg, об этом Путин заявил на российском гостелевидении. Интервью диктатора появилось сегодня, после саммита БРИКС, прошедшего в Казани, во время которого представители некоторых стран говорили о необходимости деэскалации войны в Украине. При этом публично против действий Путина никто не высказался.

"Мы не будем делать здесь никаких уступок, никаких торгов", - заявил Путин своему пропагандистскому телеканалу. По его словам, Москва готова к "разумным компромиссам", но при этом отказался вдаваться в детали, мотивируя отсутствием "предметных переговоров" на сегодня.

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Аналитики Bloomberg обращают внимание на то, что эти комментарии Путина демонстрируют растущую уверенность Кремля на фоне продвижения российских оккупантов на востоке Украины, а также - признаков "усталости от войны" среди некоторых союзников Киева.

"Любой результат должен быть выгодным России. Он должен исходить из реальности, которая складывается на поле боя", - заявил Путин.

По данным Bloomberg, диктатор имеет в виду регионы Украины, оккупированные армией РФ. Кремлевский лидер незаконно считает эти области частью РФ, а Киев и его союзники отмечают, что Кремль отнюдь не демонстрирует готовности завершить вторжение и заключить соглашение.

При этом в интервью Путин отметил, что заметил изменения в позиции западных стран относительно вторжения в Украину.

"Вчера они говорили, что необходимо нанести России стратегическое поражение. Сегодня, однако, риторика уже изменилась", - утверждает диктатор.

Также Путин вспомнил, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в Казани передал ему "новые предложения" по обеспечению безопасности судоходства в Черном море.

"Я их (предложения - УНИАН) пока не изучил", - заявил Путин.

Саммит БРИКС - что известно

Напомним, во время саммита БРИКС Владимир Путин заявил, что Россия готова рассматривать варианты мирного урегулирования своей агрессии против Украины, "исходя из реалий на земле".

При этом Путин утверждает, что через Турцию получал предложения о переговорах с Украиной и дал согласие на них, но на следующий же день президент Украины Владимир Зеленский якобы отказался от таких переговоров. Путин не сказал, когда именно получал такое предложение, но заметил, что это произошло "недавно" и упомянул Нью-Йорк, вероятно, имея в виду сентябрьскую Генассамблею ООН.

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