Посол считает, что Украине не стоит полагаться на лидеров других стран, чтобы достичь мира.

Некоторые страны мира заинтересованы в роли посредников в возможных переговорах между Украиной и Россией. Тем не менее многие лидеры все еще ждут, что будет делать новый президент США Дональд Трамп.

Об этом рассказал посол Украины в Бразилии Андрей Мельник в интервью Радио Свобода.

Он поделился, что на двусторонней встрече президент Турции Реджеп Эрдоган и лидер Бразилии Лула да Силва могли обсуждать план Анкары по завершению войны в Украине. Тем не менее, вероятнее всего, они больше склоняются к китайско-бразильскому плану, который рассматривался в Нью-Йорке на полях Генеральной ассамблеи ООН в сентябре.

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"Тогда там приняли участие 18 стран. Ни Украина, ни Россия не были приглашены Бразилией и Китаем. В результате 13 стран подписали там такой совместный документ, который имеет тоже такую общую рамку. То есть все хорошее и против всего плохого", - заявил дипломат.

Посол отметил, что за кулисами могут идти обсуждения, но сейчас публично существует вакуум. По его словам, многие лидеры ждут того, что будет делать Трамп.

"Но этот вакуум уже длительное время существует и его пытаются заполнить страны, которых, скажем, трудно назвать нашими друзьями - я мягко сформулирую. Те страны, с которыми у нас, к большому сожалению, и для этого есть разные причины, не сложились доверительные отношения. Я имею в виду не только КНР, но так же и Бразилию, потому что любой посредник только тогда имеет шанс на успех, если существует доверие", - объяснил дипломат.

Мельник считает, что пока нет лидеров, с которыми Украина может откровенно обсудить то, как повлиять на российского диктатора Владимира Путина, чтобы он остановил войну.

"Но чтобы это не был гнилой компромисс, о котором все говорят и которого мы все с вами, украинцы, боимся, как черт ладана. Потому что если это будет компромисс, скажем так, за нашей спиной, через наши головы, то это будет, конечно, худший сценарий. Этого нельзя позволить", - подчеркнул посол.

Кроме того, Мельник заявил, что канцлер Германии Олаф Шольц совершил звонок Путину для того, чтобы позже воспользоваться этим для внутриполитических раскладов в своей стране:

"Потому что, как вы знаете, будут досрочные выборы, и поэтому сейчас идет конкуренция, кто больший миротворец, тот, кто сможет предотвратить Третью мировую войну и ее распространение на государства НАТО. Прежде всего - на Германию. Этого мало".

Дипломат добавил, что сейчас многие лидеры смотрят на США с надежной или страхом, ожидая решительных действий. Он подчеркнул, что Украине в любом случае придется действовать самостоятельно, чтобы завершить войну на своих условиях.

"Тут уже не получится, знаете, немножко где-то там позвонить, что-то там где-то втихаря что-то легонько... Нет, это гамбит. Здесь надо будет шахматным гроссмейстером, чтобы найти и предусмотреть все шаги. И именно то как раз и нужно со стороны Украины", - объяснил он.

Мирные переговоры по Украине - важные новости

Ранее УНИАН сообщал, что председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Александр Мережко высказался о готовности российского диктатора Владимира Путина пойти на переговоры о прекращении огня. По его словам, необходимо следить за конкретными действиями нового президента США Дональда Трампа и его администрации после инаугурации.

Кроме того, в CNN писали о том, что может лечь в основу мирного плана Трампа. Журналисты отметили, что республиканец может предложить отказ Киева от претензий на Крым в обмен на возвращение части из остальных оккупированных территорий Украины.

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