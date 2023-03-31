Она назвала конспирологической теорией заявление о том, что западные партнеры склоняют Грузию к открытию "второго фронта" против Кремля.

Правительство Грузии говорит на одном языке с Кремлем, когда речь заходит об открытии так называемого "второго фронта" против России.

Такое заявление сделала президент страны Саломе Зурабишвили, отчитываясь перед парламентом, передает "Эхо Кавказа". Глава государства назвала конспирологической теорией заявления о том, что западные партнеры склоняют Грузию к открытию "второго фронта" против Кремля.

"Грузинский народ хорошо знает, что идея создания Евросоюза служит миру, а не войне. Евросоюз в Грузии служит миру нашей страны с помощью наблюдательной миссии", - сказала она.

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При этом Зурабишвили высказала мнение, что сценарии, которые моделирует правительство, "совпадают с посылами России и сепаратистов".

"Тбилиси и Москва говорят на одном языке по поводу этого "второго фронта", - констатировала президент Грузии.

Упреки грузинского правительства против Украины

11 февраля премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили обвинил Украину в попытках "открыть второй фронт" войны против Россией и заявил, что возвращение в страну экс-президента Михеила Саакашвили служило этой цели. Он также заявил, что считает заслугой своего правительства то, что Грузии "удалось избежать" войны.

А уже 12 марта Гарибашвили обвинил украинское руководство во вмешательстве во внутренние дела страны. Это заявление он сделал, комментируя акции протеста, которые тогда проходили в Тбилиси. Он возмутился тем, что президент Украины Владимир Зеленский публично поддержал митингующих перед парламентом Грузии в то время, когда в самой Украине "сложная ситуация" и "ожидается эскалация".

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