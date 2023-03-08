Зеленский подчеркнул, что "нет такого украинца, который не желал бы успеха нашей дружественной Грузии".

Президент Владимир Зеленский поблагодарил грузинских протестующих за поддержку Украины, заявил он в вечернем видеообращении.

Глава государства отметил, что грузины разворачивают на митингах украинские флаги и включают украинский гимн.

"Хочу поблагодарить всех, кто в эти дни на площадях и улицах Грузии держал украинские флаги. Хочу поблагодарить за наш национальный гимн, который звучал в Тбилиси. Это уважение к Украине, и я хочу выразить искреннее уважение к Грузии", - сказал он.

Видео дня

Зеленский подчеркнул, что "нет такого украинца, который не желал бы успеха нашей дружественной Грузии. Демократического успеха. Европейского успеха": "Мы хотим быть в Евросоюзе - и будем. Мы хотим, чтобы Грузия была в Евросоюзе, и я уверен: будет. Мы хотим, чтобы Молдова была в Евросоюзе, и я уверен: будет. Этого заслуживают все свободные народы Европы".

Протесты в Грузии 8 марта - митингующие штурмуют парламент

Протесты в Грузии продолжаются уже второй день. Граждане требуют отзыва законопроекта об "иностранных агентах", которым будет ограничиваться работа СМИ.

Такой же закон действует в России, поэтому действия политиков расцениваются как инициированные кремлевскими властями.

Вместе с этим президент страны Саломе Зурабишвили еще 7 марта пообещала митингующим, что ветирует законопроект. Однако сам проект был принят в первом чтении, граждане снова вышли на протесты.

Во время сегодняшних протестов грузины штурмуют парламент, а силовики с помощью слезоточивого газа и светошумовых гранат пытаются оттянуть толпу с коктейлями Молотова и камнями от правительственной зоны.

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