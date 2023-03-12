Гарибашвили раскритиковал президента Зеленского и других украинских политиков.

Премьер-министр Грузии Иракли Гарибашвили обвинил украинское руководство во вмешательстве во внутренние дела страны. Данное заявление он сделал в эфире канала Imedi, комментируя состоявшиеся на этой неделе акции протеста в Тбилиси.

Так, грузинский премьер возмутился тем, что президент Украины Владимир Зеленский публично поддержал митингующих перед парламентом Грузии в то время, когда в самой Украине "сложная ситуация" и "ожидается эскалация".

"Когда человек, который воюет, выходит и отвечает на деструктивную акцию, которую проводят несколько тысяч человек здесь, в Грузии, это прямое доказательство того, что этот человек вовлечен, мотивирован, чтобы здесь что-то произошло. Вышел Кличко, вышел Фейгин, вышли какие-то неизвестные люди, украинские политики, Арахамия и какие-то грязные неудачники, которые говорят, что нужны изменения, переворот, что является прямым вмешательством [во внутренние дела Грузии]", - заявил Гарибашвили.

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Акции протеста в Грузии

На уходящей неделе грузинскую столицу охватили массовые акции народного протеста. Люди возмутились планами властей принять закон об "иноагентах" по примеру того, который уже действует в России и является инструментом подавления инакомыслящих.

Участников протеста поддержала президент Грузии Саломе Зурабишвили, которая находится в оппозиции к действующему правительству и парламентскому большинству. Отреагировал на грузинские протесты и президент Украины Владимир Зеленский.

"Хочу поблагодарить всех, кто в эти дни на площадях и улицах Грузии держал украинские флаги. Хочу поблагодарить за наш национальный гимн, который звучал в Тбилиси. Это уважение к Украине, и я хочу выразить искреннее уважение к Грузии", - сказал он.

Оценив огромный масштаб народного недовольства, парламент Грузии во втором чтении "провалил" закон об иноагентах, что позволило быстро нормализовать ситуацию на улицах Тбилиси.

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