Организаторы акции показали важность европейского будущего

Тысячи жителей Тбилиси вышли митинг в поддержку европейской интеграции Грузии. Организаторы акции таким образом хотели показать важность европейского будущего

Об этом сообщает "Новости-Грузия".

На протесты пришли представители разных сфер, в том числе и политических сил, но без партийной символики.

В то же время были замечены плакаты в поддержку Михеила Саакашвили. Кроме того, студенты принесли плакаты, с надписями: "Требуем деолигархихации", "Запад должен наложить санкции на Иванишвили и членов правительства Грузии", "За наше будущее", "Молодая сила здесь" и прочие.

Как ранее сообщал УНИАН, 28 февраля президент Владимир Зеленский подписал заявку на членство Украины в Европейском Союзе. После этого аналогичные заявки подали и Грузия с Молдовой.

8 июня Европарламент поддержал резолюцию с рекомендацией ЕС предоставить Украине статус кандидата на членство в ЕС.

По словам журналиста "Радио Свобода" Рикарда Йозвяка, вероятно Еврокомиссия будет рекомендовать предоставить статус кандидата на членство в ЕС Украине и Молдове, но с условиями. Однако, по Грузии остаются вопросы.

В свою очередь премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявили, что если кому-то членство в ЕС и полагается, то Грузии, а затем уже Украине и Молдове.

17 июня стало известно, что Европейская комиссия рекомендовала Европейскому совету предоставить статус кандидата Молдове, но Грузия еще должна выполнить ряд требований.

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