Грузинский премьер уверен, что Саакашвили вернулся в страну с целью открытия второго фронта.

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили обвинил Украину в попытках "открыть второй фронт" войны с Россией и заявил, что возвращение в страну экс-президента Михаила Саакашвили служило этой же цели.

Во время общения с журналистами грузинский премьер похвастался, что в прошлом году Грузия показала "беспрецедентно высокий экономический рост" на уровне 10,1%.

Также заслугой своего правительства Гарибашвили считает то, что Грузии "удалось избежать" войны.

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"Попытка того, чтобы этот конфликт как-нибудь перешел в нашу страну, к сожалению, не прекращается. Мы напрямую слышали заявления украинских властей на эту тему. Их целью было открытие "второго фронта", – заявил он.

При этом Гарибашвили выразил уверенность, что "этой цели служила отправка Михаила Саакашвили в Грузию".

"И очень много провокаций, что, к сожалению, не прекращается и сейчас", – сказал премьер.

При этом Гарибашвили пожелал мира и возвращения территорий "всем, в том числе и нашему дружественному украинскому народу".

Политика Грузии на фоне войны в Украине

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили вернулся на родину в конце сентября 2021 года, т.е. почти за полгода до начала полномасштабного вторжения РФ в Украину. Грузинские власти сразу же отправили его в тюрьму, несмотря на призывы Киева освободить его.

После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину Грузия отказалась вводить санкции против России и даже нарастила объемы торговли с ней. По данным украинской разведки, Грузия могла стать одним из маршрутов, через который РФ обходит западные санкции.

Еще одним источником "беспрецедентно высокого экономического роста" в Грузии стал приток большого количества россиян, бежавших из родной страны либо из-за несогласия с политикой Кремля, либо из-за опасений попасть под мобилизацию. В основном это были состоятельные экономически активные люди, которые буквально привезли с собой огромное количество денег.

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