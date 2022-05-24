Дутерте не согласен с обозначением "специальная операция", которое использует Путин.

Уходящий в отставку президент Филиппин Родриго Дутерте резко раскритиковал российского лидера Владимира Путина за убийства ни в чем не повинных гражданских лиц в Украине.

Об этом сообщает AP.

Дутерте, прозванный убийцей и палачом из-за поддержки казней преступников без суда и следствия в Давао, отметил, что и его и Путина называют убийцами, но между ними есть разница.

"Я убиваю преступников, я не убиваю детей и стариков", - заявил он.

Дутерте, который открыто называл Путина кумиром и другом, впервые осудил вторжение России в Украину. В частности, из-за скачка мировых цен на нефть, ударившего по многим странам, включая Филиппины.

Он подчеркнул, что не осуждает российского президента из-за вторжения, но не согласен с обозначением "специальная операция", которое использует Путин.

По словам Дутерте, на самом деле это была полномасштабная война против "суверенного государства".

Обращаясь к Путину "как к другу" и посольству России в Маниле, Дутерте призвал их прекратить бомбардировки и артиллерийские обстрелы жилых районов и в первую очередь позволить невинным гражданам безопасно эвакуироваться.

Дутерте, который уходит в отставку 30 июня, отметил: "Я ухожу и не знаю, как решить проблему. Вы должны решить войну между Украиной и Россией, прежде чем мы сможем говорить даже о возвращении к нормальной жизни".

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