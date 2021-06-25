Кроме того, глава итальянского правительства раскритиковал китайскую вакцину Sinovac.

Премьер Италии Марио Драги сомневается, что российский препарат от коронавируса "Sputnik-V" когда-нибудь получит разрешение на применение от Европейского агентства по лекарственным средствам (EMA).

Об этом пишет CNBC.

Ожидалось, что регулятор завершит рассмотрение одобрения российской вакцины в мае или июне. Но решение отсрочили, поскольку производители пропустили крайнюю дату для предоставления всех данных – 10 июня.

"Российская вакцина "Sputnik" не получала одобрения от EMA, и, возможно, никогда и не получит", – сказал Драги в конце двухдневного саммита ЕС, посвященного, в частности, борьбе с пандемией.

Читайте такжеЕС продлил экономические санкции против РФ еще на полгода - журналистКроме того, глава итальянского правительства раскритиковал китайскую вакцину Sinovac: "Китайская вакцина оказалась неадекватной. Вы можете убедиться в этом на опыте Чили в борьбе с эпидемией".

Сейчас страна намерена включить ради эффективности еще и третью инъекцию.

В апрельском исследовании говорилось, что препарат Sinovac при условии полной прививки (двумя дозами) гарантирует 67% защиту в предотвращении симптоматической инфекции, 85% - от тяжелого перетекания болезни и на 80% от летальных последствий от инфицирования COVID-19.

24 июня стало известно о том, что ВОЗ нашла проблемы с производством российской вакцины в РФ. В отчете говорилось, в частности, о проблемах с целостностью данных контроля качества и результатов испытаний в одном из четырех производственных цехов.

Российскую вакцину одобрили более 60 стран мира, пишет The Guardian. Однако препарат до сих пор не подтвержден европейским регулятором. СМИ считают "Sputnik V" инструментом политического влияния России.

Кроме того, российская вакцина оказалась непопулярной и в самой РФ. На 2 июня – через 5 месяцев со старта кампании иммунизации – только 18 миллионов граждан РФ из 144 миллионов получили одну дозу препарата, что значительно меньше по сравнению с показателями в западных государствах.

Словакия, которая закупила 2 миллиона доз вакцины, теперь хочет передать часть доз "Sputnik V" другим странам. В ЕС на покупку препарата согласились только Словакия и Венгрия.

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Автор: Яна Ставская