Власти Бразилии запретили ввоз в страну российской вакцины от COVID-19 / фото REUTERS
Национальное агентство по санитарному надзору Бразилии (Anvisa) запретило ввоз в страну российской вакцины от коронавируса "Спутник V".
Об этом сообщает Reuters.
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В техническом подразделении фармрегулятора Anvisa сообщили, что сейчас о вакцине мало информации, что говорит о "неотъемлемых рисках".
Совет директоров Anvisa единогласно проголосовал против импорта вакцины.
Российская вакцина от коронавируса: что известно
- Россия зарегистрировала вакцину от COVID-19 "Спутник V" в августе 2020 года перед проведением последней фазы клинических испытаний, что вызвало обеспокоенность у медицинского сообщества относительно эффективности и безопасности российской вакцины.
- Российская вакцина еще не получила одобрения Европейского агентства лекарственных средств, однако это не помешало национальным регуляторам ряда стран ЕС разрешить применение российской вакцины. В их числе Венгрия и Словакия.
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