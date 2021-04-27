В Бразилии запретили ввозить российский "Спутник V"

В техническом подразделении фармрегулятора сообщили, что сейчас о вакцине мало информации, что говорит о "неотъемлемых рисках".

Национальное агентство по санитарному надзору Бразилии (Anvisa) запретило ввоз в страну российской вакцины от коронавируса "Спутник V". Об этом сообщает Reuters. Читайте такжеГлава МВД Чехии отказался от визита в РФ для переговоров о "Спутнике V" В техническом подразделении фармрегулятора Anvisa сообщили, что сейчас о вакцине мало информации, что говорит о "неотъемлемых рисках". Совет директоров Anvisa единогласно проголосовал против импорта вакцины. Российская вакцина от коронавируса: что известно Россия зарегистрировала вакцину от COVID-19 "Спутник V" в августе 2020 года перед проведением последней фазы клинических испытаний, что вызвало обеспокоенность у медицинского сообщества относительно эффективности и безопасности российской вакцины.

Российская вакцина еще не получила одобрения Европейского агентства лекарственных средств, однако это не помешало национальным регуляторам ряда стран ЕС разрешить применение российской вакцины. В их числе Венгрия и Словакия. Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram Автор: Виктория Гордиенко

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