Она работала над романом вместе с автором детективов Рагнаром Йонассоном.

Премьер-министр Исландии Катрин Якобсдоуттир во время карантина, введенного из-за пандемии COVID-19, написала первый криминальный роман.

Об этом пишет The Guardian.

Книга "Рейкьявик" была написана в соавторстве с известным исландским детективом Рагнаром Йонассоном (Snjóblinda).

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"Я думаю, что каждый политик должен чем-то отвлечься от повседневных политических дел. Я всю жизнь читаю криминальную литературу, так что это как бы в моей ДНК", - сказала Якобсдоттир.

Премьер окончила в 1999 году Университете Исландии по специальности филолог. Также она защитила магистерскую диссертацию по исландской литературе, посвящённую творчеству популярного исландского автора детективов Аднальдюра Индридасона.

В 2018 году Якобсдоттир дала интервью The Guardian, в котором рассказала, что криминальные романы были хорошей подготовкой к жизни политика.

Чтение в Исландии

В Исландии существует традиция под названием "Йолебокафльод". В преддверии Рождества по всей стране люди покупают в подарок своим близким книги. 24 декабря они собираются и обмениваются книгами.

Благодаря этому в стране высокий процент не только читающих, но и пишущих людей.

В 2013 году на население Исландии приходилось самое большое количество писателей в мире, писал BBC.

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