Это повлияет на способность Украины защищаться в ходе продолжающейся войны.

Все британские разведывательные агентства и военные структуры получили распоряжение, строго запрещающее передачу данных американской разведки, ранее обозначаемых как "Rel UKR" (Releasable to Ukraine — "Разрешено для передачи Украине"), пишет Daily Mail.

Сообщается, что с начала войны разведданными с Украиной делились даже Австралия и Новая Зеландия. Однако, как стало известно изданию, США теперь сняли этот высший уровень допуска к информации до дальнейшего уведомления, что, вероятно, повлияет на способность Украины защищаться от продолжающегося российского наступления.

Запрет затрагивает такие структуры, как британское правительственное агентство радиотехнической разведки GCHQ, а также разведывательные подразделения Министерства обороны Великобритании.

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Этот шаг совпал с официальным заявлением США о приостановке военной помощи Киеву, что ещё больше углубило разрыв между двумя союзниками на фоне того, как президент Украины Владимир Зеленский попытался предложить президенту США Дональду Трампу примирение.

Другие новости о приостановке американской помощи

Ранее УНИАН сообщал, что у Трампа объяснили приостановку помощи Украине. Старший советник президента США Дональда Трампа Джейсон Миллер заявил, что глава Белого дома хочет принудить президента Украины Владимира Зеленского к миру.

Кроме того, Зеленский прокомментировал приостановление военной помощи США Украине. Он поручил министру обороны Украины, руководителям наших разведок, дипломатам связаться со своими соответчиками в Соединенных Штатах Америки и получить официальную информацию об этом.

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