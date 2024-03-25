Стороны договорились усилить сотрудничество.

Высокопоставленный северокорейский чиновник, возглавляющий делегацию в Китае, встретился в субботу, 23 марта, с министром иностранных дел Китая Ван И. Представитель КНДР призвал укрепить связи между странами.

Издание Reuters пишет, что Ким Сон Нам, директор международного отдела правящей Трудовой партии Северной Кореи, провел "дружескую беседу" с Ваном в государственном гостевом доме "Дяоюйтай" в Пекине.

Ким призвал ответственных за контакты между странами внести свой вклад в дальнейшее укрепление двусторонних отношений. В свою очередь Ван выразил уверенность в том, что дружественные двусторонние отношения будут "непоколебимо продвигаться вперед" при председателе КНР Си Цзиньпине и северокорейском лидере Ким Чен Ыне.

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Визит состоялся после того, как Си и Ким пообещали наладить более тесные связи в начале этого года.

Политика КНДР - последние новости

Северная Корея разработала новую баллистическую систему управления реактивной системой залпового огня и управляемые снаряды. В феврале Академия оборонных наук провела испытания новых управляемых снарядов калибра 240 мм.

Кроме того, Пхеньян ищет "друзей" среди тоталитарных стран, в том числе Китай и Россия.

При этом The Wall Street Journal писало, что за последние пять лет в КНДР разработали новое оружие, предназначенное для ведения региональных войн, а в январе Ким Чен Ын отказался от политики воссоединения с Южной Кореей и поставил перед собой более агрессивные цели.

Он перестал вести переговоры с США, а его постоянные заигрывания с Путиным подняли Северную Корею в глобальной повестке дня выше, чем это было в течение многих лет.

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