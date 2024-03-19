Ким Чен Ын наблюдал за испытаниями сверхбольших ракетных установок.

Северная Корея провела испытания систем залпового огня, способных нести ядерное оружие. В Южной Кореи считаю, что эти учения могли стать для Пхеньяна способом продемонстрировать свои новейшие ракеты России для дальнейшей продажи.

Издание Bloomberg пишет, что в понедельник, 18 марта, Северная Корея провела испытания "сверхбольших реактивных систем залпового огня" в ходе учений, призванных доказать "мощь и реальные боевые возможности системы вооружения".

Отмечается, 600-миллиметровые ракеты были выпущены залповым способом из шести пусковых установок. Эксперты по вооружениям говорят, что это были, скорее всего, баллистические ракеты малой дальности KN-25 из того же семейства оружия, которое Ким отправил России для войны против Украины.

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Министр обороны Южной Кореи Син Вонсик сказал, что неясно, были ли эти учения направлены на укрепление передовых сил Пхеньяна или на отработку того, как Кремль может использовать ракеты для нападения на Украину.

"Велика вероятность того, что это окончательные испытания перед экспортом в Россию", - сказал Шин.

На фотографиях, опубликованных в госСМИ, Северная Корея показала шесть ракет, запущенных в одно время. Южная Корея и Япония зафиксировали два запуска с разницей примерно в 40 минут: Токио заявил, что видел три ракеты, а Сеул - что было выпущено более шести ракет, что может свидетельствовать о сложности отслеживания этих ракет.

Шин Чон Ву, исследователь из аналитического центра Korea Defense and Security Forum, говорит, что трудно точно обнаружить все ракеты с помощью радара, когда они летят в такой близости.

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США, Южная Корея и другие страны обвинили Северную Корею в отправке в Россию новейших баллистических ракет с ядерным зарядом, которые легко спрятать, быстро развернуть и трудно сбить.

Судя по изображениям, предоставленным США, это Hwasong-11 - широкий класс баллистических ракет малой дальности, которые могут надежно поражать цели с высокой степенью точности. Эти ракеты имеют дальность полета от 380 до 800 километров. KN-25 относится к этому классу. Ракета имеет дальность около 380 километров и была впервые испытана в 2019 году.

В марте прокуратура Харькова заявила, что с начала вторжения,российские войска около 50 раз обстреливали Украину северокорейскими ракетами предоставив документы на ракеты Hwasong-11.

Министр обороны Южной Кореи Шин сказал, что Северная Корея отправила около 7000 контейнеров с оружием, которые вмещают около 3 миллионов снарядов калибра 152 мм.

Взамен Россия поставляет Северной Корее продовольствие, сырье и детали, используемые при производстве оружия. По словам южнокорейского министра, продовольственная помощь помогла Киму стабилизировать цены на товары первой необходимости. Если поставки оружия увеличатся, Россия, скорее всего, отправит Киму еще больше военных технологий, что увеличит угрозу Пхеньяна для региона, добавил он.

Стоимость одной только артиллерии, вероятно, составляет несколько миллиардов долларов, и помощь России может стать крупнейшим толчком для экономики Северной Кореи с момента прихода Кима к власти. Москва и Пхеньян отрицают обвинения в поставках оружия, несмотря на множество спутниковых фотографий, опубликованных исследовательскими группами и правительством США, которые показывают поток оружия из Северной Кореи в Россию, а затем на свалки боеприпасов у границы с Украиной.

Ракеты Hwasong-11 стоили около 5 миллионов долларов за штуку, согласно данным, собранным Корейским институтом оборонного анализа и опубликованным в 2022 году. Но с тех пор Ким увеличил объемы производства, что, вероятно, привело к снижению их стоимости.

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