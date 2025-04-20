Французы были недовольны из-за заявления Уиткоффа.

Администрация президента США Дональда Трампа не смогла очаровать Европу таможенной политикой и лекциями о свободе слова.

Задобрить европейцев во время украинского саммита в Елисейском дворце пытался специальный представитель Трампа Стив Уиткофф. Однако все быстро пошло наперекосяк, пишет The Times.

Так, во время визита в Париж Уиткофф назвал Елисейский дворец прекрасным. Но все испортилось, когда он продолжил говорить:

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"Это на самом деле выглядит как клуб президента Трампа в Мар-а-Лаго", – заявил представитель Трампа.

Авторы материала отметили, что французы почти не скрывали своего недовольства. Все были удивлены таким сравнением кричащего флоридского шика, которым является резиденция Трампа, и неоклассическим зданием, которое появилось раньше, чем сами Соединенные Штаты.

США и Европа

Как известно, в последние недели президент США Дональд Трамп вводил крупные пошлины против ряда стран. Под раздачу попал и Европейский союз. Хотя пока Трамп смягчил свою таможенную политику, европейцы готовят "план Б".

На случай, если переговоры с США не увенчаются успехом, Европейский союз готовит свой ответ. В блоке рассматривают возможность введения экспортных ограничений в отношении Штатов.

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