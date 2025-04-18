В ЕС рассматривают несколько вариантов на случай провала торговых переговоров.

Европейский Союз рассматривает возможность введения экспортных ограничений в отношении США в случае провала торговых переговоров. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники в ЕС.

По словам источников в Евросоюзе, ответные меры будут приняты в качестве сдерживающего фактора и только в том случае, если переговоры с США, которые ввели новые пошлины на товары из ЕС, не дадут удовлетворительного результата.

"Ограничение экспорта - один из нескольких вариантов, которые рассматривает ЕС", - цитирует издание источник, который говорил на условиях анонимности.

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Среди других вариантов рассматриваются дополнительные пошлины и ограничение на госзакупки для американских компаний.

Уточняется, что осведомленные источники не стали вдаваться в подробности о том, какие конкретные ограничения может ввести ЕС, и о том, на какие секторы и продукты они будут распространяться.

"Обычно такие ограничения направлены на товары, имеющие решающее значение для страны, и которые будет трудно заменить", - пояснили журналисты.

Пошлины Трампа и ответ ЕС

Как писал УНИАН, президент США Дональд Трамп объявил о 90-дневной паузе в тарифах для всех, кроме Китая. Он заявил, что дает время на переговоры с теми государствами, которые к этому готовы.

В ответ в ЕС тоже решили отложить введение пошлин в отношении США на 90 дней. Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что соответствующее решение должно "дать шанс" переговорам.

Несмотря на это, согласно сообщению Reuters, ЕС готовит большие контрпошлины на товары из США. В Евросоюзе рассматривают возможность введения пошлин в размере 25%, чтобы ответить на американские тарифы на сталь и алюминий.

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